Komentář: "Břichatý bača" Vrba znovu přelstil Slavii. A Sparta vzývá Bořka spasitele

před 1 hodinou

Rozhodující trhák směrem k titulu? Ani náhodou. Slavia v Plzni vyhořela a po její mrzké porážce je na čele zase o co hrát: náskok na Viktorii se smrskl na pouhé tři body.

Ve šlágru 21. kola slávisté narazili na skvěle připravenou Plzeň. Na velký zápas dokázal Pavel Vrba svoje mužstvo opět perfektně připravit: domácí eliminovali ofenzivní spády krajních beků Slavie, Hrošovský s Hořavou ovládali střed pole, vyšel i nečekaný tah s Tomášem Chorým na hrotu.

Suma sumárum: Vrba na Slavii ušil bezchybnou strategii, se kterou se lídr tabulky nedokázal vypořádat. A zcela zaslouženě prohrál.

Plzeňský kouč tak nejenom vrátil červenomodré barvy do hry o titul, ale také rázně odpověděl na kritiku z úst internacionála Milana Luhového, který se v pondělním pořadu České televize Dohráno Plus do Vrby opřel pěkně zostra.

V jednom jediném má Luhový pravdu. Vrbovo prskání směrem k novinářům na tiskových konferencích má k profesionalitě a důstojnému vystupování daleko.

Ale že rodák z Přerova vypadá jako bača, kterému utekly kozy? Zarostlý, s dvojitou bradou a břichem venku? To bývalý reprezentační útočník přestřelil. Zcela hloupě a lacině.

Za prvé to s Vrbovou postavou není tak hrozné (což také z legrace demonstroval při odchodu z tiskové konference po zápase se Slavií). Minimálně na vítězné kotouly mu fyzička stačí, a to je důležité.

Vrba v plzeňské kabině autoritu má a mít bude, i kdyby vypadal jako Strýček Jedlička. Luhový shazuje strůjce plzeňského fotbalového zázraku, kouče, který s Viktorií získal tři tituly, pětkrát s ní postoupil do pohárového jara, díky podzimní jízdě v Lize mistrů naplnil plzeňskou kasu více než 700 miliony korun. Není úspěšnějšího trenéra v posledních letech.

Navíc je nasnadě, že metrosexuální založení muže na lavičce samo o sobě moc bodů do tabulky nepřinese. Bývalý sparťanský trenér Andrea Stramaccioni byl sice štramák jak z cukrkandlu, ale s fotbalovou erudicí to už bylo o poznání horší a následky jeho divoké internacionalizace na Letné bolestivě pociťují ještě dneska.

Anebo naopak: vzpomeňme Valerije Lobanovského. Věčně zamračený výraz, tváře nafouklé, červený nos a postava kývající se na lavičce. Mnozí kouče dokonce podezřívali, že má při zápasech v sobě flašku vodky.

No vida, kam až to dotáhl: s Dynamem Kyjev vyhrál 12 domácích titulů, dvakrát Pohár vítězů pohárů a Sovětský svaz přivedl ke stříbru na ME 1988.

Velký návrat

Znáte Bořka, všechno spraví… Připomínka znělky ze známého dětského seriálu je možná trochu infantilní, ale zase naprosto trefná. Na Letné vyhlížejí velký návrat, návrat Bořka spasitele.

Přínos do kabiny, kvalitu a zkušenosti třicetiletého záložníka, to všechno Sparta potřebuje, o tom žádná. Dnešní zápas na Dukle Dočkal ještě nestihne, ale vše směřuje k tomu, že pikantní domácí duel s Baníkem zpestří jeden velký moment.

Otázkou je, zda nejsou očekávání sparťanské veřejnosti až příliš optimistická. Zda pouhý Dočkalův návrat vystřelí borce v rudých dresech zpět na ligové a pohárové výsluní.

Zda nebude potřeba dalších změn, aby se Sparta konečně posunula výkonnostně směrem dopředu.