Můžeme v pohodě postoupit, věří Juliš. Dočkal si přál místo hvězd hratelné soupeře

Fotbalisté Sparty věří, že v atraktivní skupině Evropské ligy se Celticem Glasgow, AC Milán a Lille mohou pomýšlet na postup. Letenští se nejvíce těší na italský celek, za nějž hraje útočník Zlatan Ibrahimović. Pražany, kteří se v hlavní fázi soutěže představí po čtyřech letech, jen mrzí, že se zápasy možná uskuteční bez diváků.

"Jsme spokojení. Základní skupinu jsem hrál už dvakrát a vím, že i když máte třeba Inter Milán, který jsme tady tenkrát měli, tak jsou to lidi jako my, a myslím si, že můžeme postoupit v pohodě," řekl pro klubovou televizi útočník Lukáš Juliš.

Souhlasil s ním také Michal Sáček. "Máme těžkou skupinu, ale pro diváky i pro nás atraktivní. Co se týče postupu, určitě to budeme mít těžké, ale věřím, že se o to porveme a zvládneme to," uvedl čtyřiadvacetiletý záložník.

Větší obavy má kapitán Bořek Dočkal. "Pro mě to taková spokojenost není, protože jsem si spíš přál týmy, u kterých bych cítil velkou šanci, že se budeme rvát o postup. Samozřejmě se nevzdáváme, přestože papírově jsou týmy silnější. Tohle má parametry skupiny Ligy mistrů," prohlásil český reprezentant.

"V minulých letech jsme tady zažili, že v Evropské lize jsme s papírově silnějšími týmy schopní uspět a postoupit přes ně dál do další fáze," připomněl Dočkal.

Trenér Václav Kotal očekává náročné bitvy. "Hrát můžete s každým, záleží, jakým způsobem a jak to dopadne. Jsou to kvalitní mužstva na vysoké úrovni, čeká nás opravdu těžká šichta," konstatoval Kotal, který dnes slaví 68. narozeniny.

Jasno má i o papírově nejslabším soupeři. "Lille určitě ne, ti hrají ve francouzské lize výborně. Všechno v pohybu, atletický fotbal. Nejhratelnější je podle mého paradoxně Celtic z prvního koše," uvedl rodák z Náchodu.

V kombinaci s domácí ligou a pohárem čeká týmy bojující v pohárové Evropě náročný program. "To je samozřejmě další věc. Aktuálně máme problém v obraně, doufáme, že aspoň Hancko se stihne uzdravit a pomoct nám. Bude to obrovská výzva pro ty naše mladé kluky. Uvidíme, jak se s tím dokážeme vyrovnat," řekl Kotal.

Nepříjemné vzpomínky na Spartu má trenér italského celku Stefano Pioli. Na jaře 2016 Pražané vyřadili v osmifinále Evropské ligy Lazio Řím, které tehdy vedl. I kvůli tomu se krátce poté dočkal vyhazovu. Proti letenskému celku si zahrál v soutěži i v následující sezoně, kdy s Interem Milán doma zvítězil 2:1.

Podle čtvrtečního rozhodnutí Evropské fotbalové unie UEFA se stadiony smí zaplnit z 30 procent, pokud s tím budou souhlasit místní úřady. Na venkovní duely se fanoušci až do odvolání nedostanou. Od pondělí budou v Česku minimálně na dva týdny probíhat sportovní soutěže bez diváků. Úvodní zápasy skupiny se hrají 22. října.

"Kdyby byly plné stadiony, tak by to byl krásný zážitek. Je to strašná škoda," prohlásil Sáček. "Bohužel, strašná škoda pro lidi, kteří na Evropu čekali dlouho, a když už se dočkali, tak nebudou moci na fotbal. Druhá rovina je i to, že rády by se jely podívat naše rodiny a asi nebudou moci. Je to čára přes rozpočet pro nás všechny," konstatoval obránce Matěj Hanousek.