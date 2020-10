Kde slavit, když bary už zavřely? Rabušic: Liberec si vždycky vybere trnitější cestu

Útočník Michael Rabušic s fotbalisty Liberce už potřetí v kariéře prošel z kvalifikace Evropské ligy a další postup do základní skupiny si nesmírně užíval.

Účast v hlavní fázi druhé nejprestižnější klubové soutěže je podle něj maximum, na co mohou Severočeši dosáhnout. Slovan v závěrečném 4. předkole doma porazil APOEL Nikósie 1:0 gólem z penalty v páté minutě nastavení.

"Je to super, tohle se nikdy neomrzí. Když jsem se po tom gólu a konci zápasu podíval na některé lidi, skoro plakali. Je to prostě bomba, Liberec si to zaslouží," řekl novinářům Rabušic, který se do Liberce vrátil v létě po angažmá v Českých Budějovicích.

Liberec mohl postoupit do skupiny Evropské ligy už z domácího poháru, pokud by ve finále neprohrál se Spartou. "Jak nám to nevyšlo ve finále poháru, kde byly nějaké okolnosti, tak dnes se nám to vrátilo. Nehráli jsme tak dobře a byli jsme ti šťastnější. My si tu v Liberci vždy vybereme tu trnitější cestu, nikdy jsme nic nedostali zadarmo. Ale nakonec to bylo asi lepší, protože jsme měli za předkola prémie. Takže bychom asi přišli o peníze," smál se Rabušic.

Na velké oslavy postupu se Liberečtí nechystali i vzhledem k tomu, že bary a restaurace v Česku kvůli koronavirové pandemii zavírají ve 22:00. "Asi půjdeme, vlastně už nepůjdeme, protože je po desáté hodině. Takže zůstaneme v kabině a trochu to oslavíme," dodal.

Fanoušky slyšeli i z ulice

Rabušic na hřiště přišel proti kyperskému celku jako střídající hráč v 55. minutě. V závěru nastavení Severočeši zahrávali po soupeřově ruce ve vápně penaltu, na kterou je mezi určenými hráči i on, ale exekuci přenechal Kamsu Marovi.

"Věřil bych si na ni, ale on byl určen. Řekl, že ji dá, tak jsem to nechal na něj," uvedl Rabušic. "Bylo tam ve vápně několik situací. Snažili jsme se spíš vyvinout tlak na rozhodčího, aby už něco písknul. Nakonec se nám to povedlo a možná písknul tu penaltu, která byla nejmíň ze všech," podotkl Rabušic.

Kvalifikace pohárů se kvůli koronavirové pandemii hrála bez diváků, někteří fanoušci ale povzbuzovali Slovan vedle stadionu. "To je kouzlo stadionu U Nisy, že se může řvát odkudkoliv a je to slyšet. Lidi jsme pocítili, pomohli nám. Jen bych si přál, aby už to mohli vidět na vlastní oči, aby se situace spravila. Je to i smutné pro fotbal. Ale nedá se nic dělat, asi to budou muset sledovat v hospodě. My jim chceme udělat aspoň radost takhle na dálku, aby si mohli dát nějakého panáčka navíc," uvedl Rabušic.

"Teď nepřemýšlím nad tím, koho dostaneme do skupiny. Když jsem viděl APOEL a představím si, co tam může být za mančafty, může to být pěkný kolotoč. Ale bude to obrovská škola pro kluky. Můžou se ukázat, někteří prodat. Jsou to úplně jiné zápasy. Co víc si přát? Tohle je asi nejvíc, co se tady v Liberci může dosáhnout. Užívejme si to," dodal jednatřicetiletý útočník.