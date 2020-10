Kamil z Guiney, hrdina Liberce. Muž bez nervů trefil Slovanu prémii 80 milionů korun

V páté minutě nastavení si za bezbrankového stavu vzal míč a postavil ho na penaltový puntík. Pak Kamso Mara vypjatý moment zvládl, z pokutového kopu rozhodl o vítězství fotbalistů Liberce nad APOEL Nikósie a postupu do základní skupiny Evropské ligy. Za ten inkasuje klub od UEFA prémii 2,92 milionu eur (78,5 milionu korun).

"Klobouk dolů před Kamilem, že si na to vleze a uklidí to," velebil kouč Slovanu Pavel Hoftych libereckého hrdinu z Guiney jeho počeštěnou přezdívkou. "Je nejkrásnější to rozhodnout v závěru, kdy soupeř už nemá moc času reagovat. Ideální gól v ideálním čase," smál se trenér.

To už byl uvolněný, průběh zápasu mu ale spíš maloval vrásky do obličeje.

"Věděli jsme, že nás čeká velmi náročný soupeř. Silný kombinačně, skvělé individuality, velká zkušenost hráčů. První poločas jsme ještě dokázali slušně dostupovat, měli jsme několik brejků. Druhý poločas už to bylo složitější," uznal Hoftych převahu soupeře.

"Tím, že soupeř hodně držel balon, našim hráčům ubývaly síly," doplnil stratég od Nisy.

Příliš vyložených šancí si ovšem kyperský mančaft nevytvořil, v té největší neuspěl sedm minut po pauze zblízka sám před gólmanem Nuhiua. "Při jejich obrovské tutovce nás podržel Filip Nguyen," oddechl si Hoftych.

Liberec spoléhal spíš na nakopávané míče a závary před brankou soupeře. "Bylo tam několik sporných situací v soupeřově vápně, nakonec ta poslední vyústila v penaltu," pochvaloval si kouč Slovanu.

Podle trenéra kyperského celku byla ale výhra domácích nespravedlivá. "Od začátku jsme hráli líp. Nepamatuji si, že by náš brankář měl tady nějaký zákrok. Byli jsme to my, kdo chtěl hrát fotbal," tvrdil Marinos Uzunidis. "Slovan hrál defenzivně a jen nakopával dopředu. Myslím, že měl velké štěstí," zlobil se kouč týmu z Nikósie.

Uzunidis také soudil, že Liberci pomohla změna formátu kvalifikace, kdy se nehrálo na dva zápasy. "Měli jsme víc střel a šancí, víc jsme drželi míč. Ale bohužel jsme nedali gól, abychom vyhráli. To se stává, když je jen jeden zápas. I když jeden tým nehraje dobře, může dát gól," posteskl si.

Proti jeho celku šlo navíc i to, kdy rozhodující trefu inkasoval. "Dostali jsme gól v takové minutě, že jsme už nemohli reagovat. Myslím, že si tuhle prohru nezasloužíme. Náš tým byl lepší v celém zápase, ale bohužel výsledek je to, co nakonec vidíme a je hlavní," kousal Uzunidis těžce vyřazení.

Radost to Libereckým ale nekazilo. "Celé mužstvo si to zasloužilo, celý Slovan Liberec si to zasloužil. Finále poháru se Spartou nedopadlo, abychom byli ve skupině. Museli jsme si to znovu prošlapat od 2. předkola. Přes umělou trávu v Litvě, nejasné sestavení FCSB," připomněl Hoftych vyvrcholení domácího poháru, kdy pomohl Spartě rozhodčí, i peripetie z předchozích kvalifikačních kol Evropské ligy.

"Dnes jsme se všichni ve Slovanu dočkali odměny," lebedil si Hoftych.