Sparta si opět stěžovala na rozhodčího. Do gólmana naběhl vlastní hráč, tvrdil Krejčí

Přestože se fotbalisté Sparty v Lille po celý zápas Evropské ligy s vypětím všech sil bránili, nakonec si málem přivezli výsledek, který by je nechal ve hře o postup. Jenže v nastavení jim sudí neuznal gól, jímž by vyrovnali na 2:2.

Míč odražený po rohovém kopu poslal sparťan Srdjan Plavšič z dálky do branky Lille a Pražané začali slavit. Vyrovnání na 2:2 by jim stačilo k tomu, aby za týden v domácím duelu s AC Milán měli pořád šanci na postup ze skupiny.

Jenže španělský rozhodčí Xavier Estrada Fernandez pískl faul na gólmana francouzského celku Mikea Maignana a radost Letenských utnul. Prohra 1:2 jim už nedává ani teoretickou možnost, že by v soutěži mohli pokračovat ve vyřazovací fázi.

"Já jsem viděl, že domácí hráč naběhl do vlastního gólmana. To jsem také říkal rozhodčímu," stěžoval si obránce Sparty Ladislav Krejčí mladší. Na výkon sudího se Pražané zlobili i v prvním duelu s Lille, kdy byl právě Krejčí vyloučen.

"Je to samozřejmě zklamání, protože po bodu jsme sahali," prohlásil trenér Václav Kotal.

Jeho celek ovšem odehrál ve Francii špatný zápas. Celou dobu byl pod drtivým tlakem domácí jedenáctky a dlouho odolával jen díky kombinaci neuvěřitelného štěstí a fantastických zákroků brankáře Florina Nity.

"Ve fotbale se nehraje na to, kdo byl lepší, nebo ne," mávl rukou Kotal nad výraznou převahou Lille, kterou potvrzovala i statistika střel - 9:1 do prostoru tří tyčí, 10:2 mimo. "Hraje se na góly a nám se i v deseti podařilo dát branku," upozornil sparťanský stratég.

Jeho celek se skutečně hned první ranou na domácího gólmana v zápase dostal v 71. minutě do vedení, jenže pak už francouzskému lisu nemohl odolat. Zvlášť když hrál od 65. minuty bez stopera Ondřeje Čelůstky, vyloučeného po dvou žlutých kartách.

"Jak jsme byli v oslabení, tak soupeř poslal na hřiště další útočníky a to se ukázalo jako rozhodující," posteskl si Kotal a vyzdvihl kvality Buraka Yilmaze, který dvěma trefami skóre otočil.

Kouče letenského souboru také mrzelo, že jeho celek pomohl tlaku Lille zbytečnými ztrátami. "Máme s tím problém dlouhodobě. Je to o kvalitním výběru místa. Neustále zdůrazňuju, že je potřeba si o dva tři metry rozšířit hřiště, abychom měli čas na kvalitní přijetí míče a mohli hrát dopředu," popsal.

Podle Kotala sparťané většinou ztratili míč, když byli otočení směrem na vlastní branku. "A to vždycky strašně nebezpečné. Protože když vás soupeř doráží, tak se mu nějaké míče podaří získat," upozornil trenér. "Je to obrovská škoda a musí to být škola pro hráče, aby si uvědomili, že výběr místa pro přihrávku a založení akce je strašně důležitý," prohlásil.