Neměl jsem šťastnou ruku na střídání, mrzelo trenéra Webera po vyřazení s Bukureští

před 1 hodinou

Mladá Boleslav končí ve 3. předkole Evropské ligy. Doma podlehla 0:1 rumunskému FCSB, když v nastavení inkasovala z kopačky Pantirua. Středočeši své šance nevyužili a poslední čtvrthodinu navíc dohrávali pouze v deseti bez vyloučeného Křapky.

Boleslavští po závěrečném hvizdu padli zklamaní na trávník. V zápase s rumunským soupeřem nebyli výrazně horší. Jenže po vyloučení Antonína Křapky se museli více soustředit na obranu. Po nedůrazném bránění v nastaveném čase navíc inkasovali poměrně lacinou branku.

"Vyplynulo to z nějaké naší naivity. Když chceme takového soupeře porazit, musíme proměnit naše šance a předvést nadprůměrný výkon," hodnotil trenér boleslavských Jozef Weber. "To se nám nedařilo držet souvisle, nadprůměrně jsme hráli jen v krátkých pasážích," konstatoval.

Boleslav se tak opět do základní skupiny Evropské ligy nedostane. Přitom šance na postup měla. Hned v první minutě zápasu trefil tyč po rohovém kopu Ladislav Takács. Po poločase zase dostal míč do sítě Pavel Bucha, ale podle rozhodčího předtím fauloval brankáře. Úvodní tlak i šance ze druhé půli ovšem přišli vniveč.

"Hráli jsme prvních 12 minut velmi dobře. Centrovali jsme ze strany, ale tím, že jsme neproměnili šance, tak bývalá Steaua převzala iniciativu. Měli jsme vést 1:0," lamentoval Weber.

Ten měl ve druhé půli v plánu oživit ofenzivu střídáním Tomáše Wágnera za mrštného brazilského záložníka Ewertona. Tomu se ovšem vůbec nedařilo, ztrácel míče a v klíčový moment byl nedůrazný ve vlastním vápně, z čehož vyplynula jediná branka utkání.

"Vztahuju to na sebe. Neměl jsem na střídání šťastnou ruku," uznal po zápase trenér Weber.

Oproti Spartě navíc nebyla Boleslav tak silná ve hře ze strany. "Hráči se museli hodně věnovat defenzivě, neměli tolik příležitostí na podporu útoku. Částečně to bylo dané i utkáním, mělo to jiný náboj než se Spartou. Někteří hráči nic podobného nehráli, proto to bylo jiné. Navíc soupeř byl po stranách velmi kvalitní. Například Coman je hráč, kterého v české lize nevidíme," poukázal na sílu FCSB trenér Středočechů.

"Naše vystoupení v pohárech hodnotím jako průměrné. Dostali jsme se do třetího předkola, ale proti favoritovi jsme nepředvedli nadstandardní výkon," shrnul působení Boleslavi v Evropě trenér. "Chtěl bych poděkovat fanouškům. Jsem tu rok a půl a tento týden mě nabil. Věřím, že po tomto utkání na nás nezanevřou a poženou nás k dobrým výsledkům, aby se tu mohl zase ukázat podobně kvalitní soupeř," uzavřel hodnocení vyřazení Boleslavi.