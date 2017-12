Útěk před bombami i záchranné laso na poště. Srbské duo s bizarním příjmením šokuje Slováky

před 3 hodinami

Sourozenecká trenérská dvojice El Maestrů, Nestor (34 let) a Nikon (24 let), momentálně táhne slovenskou Trnavu vstříc titulu ve slovenské fotbalové Fortuna lize. Oba pánové mají za sebou vskutku zajímavou životní dráhu.

Trnava - "Kdo je ten chlápek s divným jménem?" divili se před začátkem této sezony fandové fotbalové Trnavy. Slovenský klub totiž rozvázal spolupráci s tehdejším trenérem a odchovancem Miroslavem Karhanem a na jeho místo přivedl Nestora El Maestra.

Do čtyřiatřicetiletého Srba s anglickým pasem se od začátku nevkládaly přílišné naděje, upozorňovalo se na jeho nezkušenost. Trnava je prvním celkem, který vede jako hlavní trenér. El Maestro ale spolu se svým mladším bratrem Nikonem, který mu dělá asistenta, naprosto zboural veškeré negativní prognózy - s celkem ze západu Slovenska vede po polovině soutěže ligu o devět bodů.

Bělehradský maestro a Draxler

Oba bratři mají za sebou životní pouť, která by vydala na hodně zajímavou knihu. Jako malí společně s rodiči uprchli z válkou ohroženého Bělehradu. Staršímu Nestorovi bylo v té době deset let, mladší Nikon byl ještě v plenkách. Celá rodina se usadila v Londýně, kde oba bratři brzy začali kopat za místní West Ham.

Okamžitě se u obou projevila láska k fotbalu. Nestor nebyl tak kvalitní hráč, zajímal se spíše o taktiku, což vedlo k tomu, že již v patnácti letech skončil s aktivním hraním a dal se na trenéřinu. To Nikon vynikal přímo na hřišti. Už odmala měl skvělou kopací techniku a mířil k hvězdné kariéře. Jeho talentu si už v osmi letech všimli skauti Schalke a nabídli mu smlouvu. Rodina sice odmítla, protože ji čekalo stěhování do Vídně, oba El Maestrové se ale shodou okolností do klubu z Gelsenkirchenu nakonec podívali.

V roce 2002 si tehdy devatenáctiletý starší bratr změnil příjmení na Maestro, tedy dirigent či obecněji mistr. Do té doby vystupoval pod svým rodným jménem Jevtić. Brzy jej následoval i o deset let mladší Nikon a oba sourozenci začali přitahovat pozornost. Starší Nestor El Maestro v té době začínal předvádět, že má předpoklady pro to, aby se stal úspěšným koučem. Vyhlédlo si jej Schalke jako asistenta hlavního kouče Mirka Slomky. Pro tehdy třiadvacetiletého mladíka obrovský skok. Nestor souhlasil, ale svůj příchod podmínil angažováním o deset let mladšího bratra do kádru modrobílých.

Schalke souhlasilo a Nikon El Maestro začal válet v juniorském týmu, kde spolu s Julianem Draxlerem (nyní hráčem francouzského PSG) vytvořil zabijácké duo, které kosilo jednoho soupeře za druhým. Začalo se o něm šuškat jako o obrovském talentu do budoucna, což mladého Srba s anglickým pasem dostihlo.

Brzy začal na fotbalovou kariéru "kašlat" a věnoval se spíše zábavě. Jeho starší bratr to po letech komentoval pro server Goal.com takto: "Nikon byl v pubertě mimořádně talentovaným fotbalistou. Ale jen tohle nestačilo. Přestal vyčnívat, začal na to kašlat. Už nebyl nejlepší."

Urážky herečky ho stály místo

Nikon se ještě vydal zkusit štěstí do Austrie Vídeň, kde se ale v juniorce také trápil, takže vsadil vše na jednu kartu - profesionální fotbal. Vydal se do rakouského Wiener Neustadtu. To bylo druhé angažmá, které bratři El Maestrové absolvovali odděleně, starší Nestor se mezitím pevně usadil v Německu.

Nikonovi se začalo vcelku dařit, střílel góly a v osmnácti letech byl zase za hvězdu. Vaz mu zlomilo video, které umístil na síť YouTube, v němž urážel americkou komičku Chelsea Handlerovou. Důvod? Handlerová kritizovala diváky v Bělehradu za to, že vypískali zpěvačku Amy Winehouse během koncertu. Nikon Handlerovou ve videu označil za "židovskou k***u" a k tomu přidal hodně ostré sexuální narážky.

Mladík sice video rychle smazal, stopy však nezahladil. Wiener Neustadt jej musel propustit a Nikon se začal pomalu ztrácet z fotbalové mapy. "Na začátku jsem mu říkal, aby se soustředil jen na to důležité - fotbal. On měl ale kolem sebe špatné lidi, kteří jej zkazili. Celý cirkus, který mu vytvořil image kouzelného chlapce, zmizel. Nemohl se stát profesionálem, neměl na to," komentoval výkony El Maestra tehdejší trenér Neustadtu Peter Stöger (nyní kouč Borussie Dortmund). Nikon se začal toulat a za dalších pět let se přes Polsko, Maďarsko a Srbsko vrátil do sedmé rakouské ligy, kde v roce 2016 ve třiadvaceti letech ukončil kariéru.

Z pošty zpátky k fotbalu

Protože neměl žádné vzdělání, začal pracovat na poště. Záchranné laso mu hodil až jeho starší bratr Nestor, který si mezitím vydobyl slušné místo v německém a rakouském fotbale - prošel Schalke, Hannoverem, Hamburkem a Austrií Vídeň. Když Nestoru El Maestrovi nabídli pozici hlavního trenéra v Trnavě, neváhal a zavolal svému bratru Nikonovi s tím, aby mu šel dělat asistenta.

Tak se oba pánové dostali až na Slovensko, kde se zpočátku museli vyrovnávat s nepřízní fotbalové veřejnosti. Pro Nestora to bylo první angažmá v roli hlavního kouče, jeho bratr Nikon se stal nejmladším asistentem v historii slovenské ligy, navíc přicházel s nálepkou velkého bouřliváka.

Nestor ale vystupoval velmi pokorně, a to i po fantastickém startu do soutěže, při němž Trnava vyhrála dvanáct z úvodních čtrnácti duelů. Ještě v říjnu řekl slovenskému deníku Pravda toto: "Bojovat o titul je utopie. Vyhraje Slovan Bratislava, my budeme rádi, když skončíme v první šestce. Samozřejmě mě těší, jak tabulka vypadá, ale jsem překvapený. Čekal jsem to horší." Celek ze západu Slovenska ale vede ligu i po polovině soutěže, s náskokem devíti bodů před Žilinou a Slovanem.

El Maestro navíc vystupuje velmi profesionálně, hodiny tráví u videa analyzováním soupeřů a dělá si své místo na slovenské fotbalové mapě. Postupně se tedy u bývalých federálních partnerů začíná šuškat, kam až to nyní 34letý kouč dotáhne. V zimě odmítl několik nabídek z Rakouska s tím, že má v Trnavě skvělou partu.

"Do Trnavy přišel nový trenér, ale také zajímaví hráči. Navíc nehráli o Evropu, proto se jim ze začátku sezony dařilo, pak už chytili ten správný drajv a vyhrávali, i když často jen o jeden gól," ohodnotil výkony červenočerných kouč Žiliny Adrián Guľa v rozhovoru pro Aktuálně.cz. O tom, kdo na Slovensku ovládne tamní Fortuna ligu, rozhodne pochopitelně až jarní část. Pokud ale zvítězí Trnava a dvojice El Maestro - El Maestro, napíše fotbal další brilantní příběh sportovní historie.