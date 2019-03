Úvodní dějství je za námi. Liberec byl po většinu jeho průběhu aktivnější a Spartu do ničeho nepustil. Naopak svou sympatickou hru mohl podpořit góly, ale své šance neproměnil. Po Potočném, který ze slibné pozice pálil jen do boční sítě to zkoušel z přímého kopu Karafiát, jehož ránu bravurně vytáhl Florin Nita. V úvodu duelu nepomohlo domácím ani video, které neshledalo ruku Costy jako penaltovou. První poločas tak skončil nerozhodně bez branek.