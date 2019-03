Zlín zvítězil na Baníku a má první vítězství pod trenérem Pivarníkem

Aktualizováno před 10 minutami

Fotbalisté Zlína ukončili v úvodním utkání 23. kola nejvyšší soutěže svou šestizápasovou sérii proher. V Ostravě zvítězili 2:1, když rozhodující gól vstřelil v 63. minutě Tomáš Poznar, který před rokem dres Baníku oblékal. Domácí hráli od 73. minuty bez vyloučeného Roberta Hrubého a utrpěli druhou prohru za sebou.

"Vytvořili jsme si dostatek šancí. Těší mě, že ta výhra byla podpořená výkonem," radoval se zlínský trenér Roman Pivarník.

Zlín se po dlouhé sérii neúspěchů musel ještě vyrovnat s neúčastí Gajiče a nejlepšího střelce Vyhnala, ale úvod v Ostravě mu vyšel. Proti nepřesně a staticky hrajícímu soupeři si ve 20. minutě vytvořil zásluhou Poznarova průniku první velkou možnost, se kterou Jiráček naložil, jak měl, a volejem do Laštůvkova protipohybu otevřel skóre. "Prvních dvacet minut bylo strašných. Nevím, co k tomu říct. Po našich chybách jsme se dostali pod tlak, nezařveme si, zbytečně to odkopneme, pak ztratíme lehké balony. Sami sebe dostaneme pod tlak," řekl brankář Jan Laštůvka.

Baníku úvodní dvacetiminutovka nesedla, ale pomohl si standardní situací. Holzerův centr se ve 25. minutě dostal odrazem na malém vápně k Barošovi, který hlavou míč s pomocí tyče poslal za brankovou čáru a dal svůj šestý gól v sezoně.

Domácí se pak nadechli a rozhýbali a dostali Zlín pod tlak. Rychlý kontr z 30. minuty po Hrubého přihrávce zakončoval znovu Baroš, ale jeho ránu zastavilo břevno. Ostravu táhli hlavně Baroš s Kuzmanovičem, který to před poločasovou přestávkou zkoušel jedovatou ranou z dálky a Rakovan obtížný projektil s problémy vyrazil. "Za stavu 1:1 jsme měli tři situace, kdy jsme to mohli zlomit. Pak věřím, že bychom to uhráli. Ale takový je fotbal," povzdechl si kouč Ostravy Bohumil Páník.

Po pauze se hra znovu vyrovnala. Ostravu mohl v 62. minutě poslat do vedení Baroš, který se zbavil obránce, ale promarnil vhodný okamžik pro přihrávku na nekrytého Filla před prázdnou branku. Hosté v podstatě z protiútoku šokovali ostravský stadion zásluhou Poznara, který vypálil zhruba z dvaceti metrů a jeho přízemní rána skončila u tyče. "Chvilku se to přede mnou otevřelo, terén byl hodně rychlý, tak jsem napřáhl a trefil jsem to dobře. Těžko to mohl gólman chytat, protože to šlo po zemi k tyči," uvedl Poznar.

Další úder schytala Ostrava 17 minut před koncem - po druhé žluté kartě byl vyloučen Hrubý a domácí dohrávali v deseti. Riskující Baník v 82. minutě mohl dorazit Džafič, ale ze sóla Laštůvku nepřekonal.

Zlín si v přesilovce tři body pohlídal. Dvě minuty před koncem málem zvýšil Čanturišvili, ale od třetí branky Laštůvku zachránila tyč. V nastavení ostravský gólman ještě lapil úniky a stoprocentní příležitosti Hronka a Čanturišviliho. "Řekl bych, že to bylo zasloužené. Dali jsme do toho o něco víc než Baník. I těch šancí jsme měli víc. Soupeř měl velkou kvalitu, ale o kousek jsme byli lepší," dodal Poznar.

23. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Fastav Zlín 1:2 (1:1)

Branky: 25. Baroš - 20. Jiráček, 63. Poznar. Rozhodčí: Julínek - Moláček, Podaný. ŽK: Hrubý, Procházka, Baroš, Fleišman - Čanturišvili, Bačo, Rakovan, Poznar. ČK: 73. Hrubý. Diváci: 9994.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Kuzmanovič (79. Šindelář), Mešaninov (61. Fillo), Hrubý, Holzer (69. Granečný) - Baroš, Diop. Trenér: Páník.

Zlín: Rakovan - Holík, Buchta, Bačo, Bartošák - Hlinka - Čanturišvili (89. Hronek), Jiráček, Podio (90. Hnaníček), Džafič - Poznar (82. Jakubov). Trenér: Pivarník.