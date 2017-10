Tohle není krize, tohle je už průšvih. Sparta je rozložená, fráze o vyšších cílech jsou pouhým alibi

před 10 minutami

Jeden cíl za druhým si může trenér Andrea Stramaccioni odškrtávat. Tedy pardon, přeškrtávat. Evropská liga? Nic. Titul? Téměř ztracen. A pohárový nazdar s ostravským Baníkem? To už je pořádný průšvih.

Komentář - Nezbývá než otočit list a jet dál, říká po dalším propadáku Andrea Stramaccioni. Ano, po zápase s Baníkem byl kouč nezvykle kritický, ale mávnout nad zápasem rukou? A navíc: Ital už toho v sezoně prolistoval docela dost.

Tak alespoň druhé místo, jsme od něj čtyři body, burcuje trenér.

Jsou tohle skutečně sparťanské ambice? Ohánět se tím, že boj o druhé místo ještě není ztracen?

Italský experiment Spartu hodně bolí. A majitele klubu Daniela Křetínského rozhodně nenechává v klidu. S trenérským štábem vede údajně poměrně vzrušené debaty, italský kouč měl podle zasvěcených zdrojů minimálně jednou nůž na krku. Jenže Stramaccioniho vyhodit, to by na Letné popřeli svou strategii, do které investovali půl miliardy korun.

Problém je v tom, že jednačtyřicetiletého elegána stojí čím dál víc práce přesvědčit své okolí o tom, že ze Sparty středoevropského hegemona skutečně stvoří. Letenští se ne a ne chytit, když už se zvednou (Teplice, Jablonec), tak jen proto, aby spadli ještě níž.

A co hůř: Sparta hraje špatně, odevzdaně, nesourodě. I v minulých letech si několikrát prošla krizí, ale sparťané se vždy rvali, zápasy otáčeli třeba v posledních minutách. A teď? Nezdravá atmosféra v kabině se přelévá na hřiště.

Symbolem marnosti je osmdesátimilionová posila z Izraele Ben Chaim, který místo slibovaných smrtících útoků na place předvádí spíš teatrální pády a debaty s rozhodčími.

Odpovědnost za kabinu má Stramaccioni. Jenže právě on působí hodně nerozhodným dojmem. Do Sparty si sice přivedl jedenáct drahých posil, v posledních ligových zápasech však hrají jen dvě, tři. A proč nedostává šanci takový Karavajev, po kterém mocně touží West Bromwich Albion? Nebo proč střelec Lafata nastupuje na podhrotu? To jsou otázky, které Ital fanouškům jen těžko vysvětlí.

Ovšem házet hlavní odpovědnost na trenéra není fér. Největší problém leží jinde, výš. A pokud chce Daniel Křetínský špatnou situaci řešit, měl by začít personálními změnami ve sportovním úseku.