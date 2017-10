Šuralovy nůžky nestačily. "Věřili jsme si na trofej, ale místo toho jsme zase níž," smutnil

před 38 minutami

Janko i Šural se proti baníku prosadili, jenže na postup to nestačilo | Foto: ČTK

Josef Šural se v pohárovém utkání proti baníku prosadil efektními nůžkami, ale na postup to nakonec nestačilo. "Je to prostě na prd," prohlásil před novináři.

Praha - V 17. minutě prodloužení pěknými nůžkami srovnal na průběžných 2:2, ale příliš radosti z toho ofenzivní záložník Josef Šural mít nemohl, protože fotbalisté Sparty nakonec v osmifinále domácího poháru vypadli s Ostravou po penaltovém rozstřelu. Letenští tak nezvládli další z cílů této sezony poté, co nepostoupili do skupiny Evropské ligy a v lize jsou až pátí s patnáctibodovou ztrátou na první Plzeň.

"Je to obrovské zklamání. Jak jste mohli vidět i podle sestavy, v poháru jsme nechtěli nic podcenit. Bohužel to nevyšlo. Prohráli jsme si to v základních 90 minutách," řekl novinářům Šural.

Sparťané dvakrát dotáhli jednobrankovou ztrátu, v penaltách ale selhali, zatímco Baník byl při střelbě pokutových kopů bezchybný. "Věřil jsem, jak jsme v základní hrací době srovnali, že bychom to mohli urvat. Bylo tam pár závarů, pak v prodloužení před inkasovaným gólem jsme měli obrovskou šanci, kdy to vykopávali z čáry. Měli jsme to tam nějak dotlačit," litoval člen širšího kádru reprezentace.

Sparta o víkendu po zlepšeném výkonu vyhrála v lize v Jablonci 3:0, ale vypadnutí z poháru je pro ni další rána v nevydařené podzimní sezoně pod trenérem Andreou Stramaccionim. "Poslední dva zápasy v lize jsme herně nepropadli, celkem jsme je zvládli. Akorát jsme vyhráli jen jeden. Mysleli jsme si, že už to půjde nahoru a bohužel dneska jsme se zase dostali níž," litoval Šural.

"Je to prostě na prd. Pro nás byla komplikace nejdřív liga, teď i pohár. Věřili jsme, že bychom po delší době mohli udělat nějakou trofej, a vypadli jsme se soupeřem, s kterým jsme vypadnout neměli," dodal sedmadvacetiletý hráč.

Hned v neděli se jeho tým s Ostravou utká v lize. "Budeme se soustředit už jen na ligu. Chceme se co nejvíc dotáhnout na první místo, i když víte, jaký je tam rozestup. Takže hlavní cíl bude dostat se do kvalifikace Ligy mistrů," uvedl Šural.

"Musíme se o to pokusit. Musíme začít hned v neděli a Baníku to vrátit aspoň v lize. Musíme zvládnout dva zápasy do reprezentační pauzy a zase s tím něco zkusit vymyslet," dodal Šural.