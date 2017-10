Další blamáž Sparty. V poháru s Baníkem na Letné pouze dotahovala, nakonec vypadla na penalty

před 17 minutami

Fotbalisté Sparty nesplní ani další cíl a nevyhrají domácí pohár. V osmifinále totiž vypadli s Baníkem, přestože hráli doma. Vedení soupeře stihli dvakrát dorovnat, jenže nakonec nezvládli penaltový rozstřel.

Praha - Nepostoupili do skupiny Evropské ligy, v domácí lize ztrácejí patnáct bodů na první místo a rozhodně nesplní ani další cíl: vítězství v domácím poháru. Fotbalisté Sparty totiž vypadli v osmifinále s Baníkem Ostrava. Po devadesáti minutách byl stav 1:1, v prodloužení oba týmy po jednom gólu přidaly a v penaltovém rozstřelu byli úspěšnější hráči Baníku.

Trenér Sparty Stramaccioni udělal oproti víkendovému vítěznému utkání v Jablonci několik změn. V základní sestavě nově nastoupili Karavajev, Mavuba, Mareček a Ben Chaim, naopak Rosický stejně jako zraněný Václav Kadlec nebyli ani na lavičce. Jen na střídačce zůstal ostravský lídr Baroš.

Sparťané, kteří jsou v lize až pátí, vstoupili do utkání poněkud laxně. V páté minutě novic v ostravském dresu Morgan posunul míč na Poznara a domácí zachránil brankář Dúbravka. Baník dělal bojovnou hrou favoritovi problémy a v 37. minutě se dostal do vedení. Pazdera si po autu narazil se spoluhráčem, poslal centr do vápna a nepokrytý Hrubý hlavou otevřel skóre.

Hned po pauze mohl zvýšit ostravské vedení Poznar, jehož střelu s obtížemi vytáhl Dúbravka, a následně těsně přestřelil Hrubý. Až poté se Sparta probudila. Štetinovu tutovou šanci v 57. minutě však vychytal Šustr, který si vzápětí poradil i s Marečkovým volejem a Kadlecovou hlavičkou.

Na druhé straně střídající Stáňa v 74. minutě v tutovce trefil jen střed branky a o tři minuty později už domácí svou převahu korunovali vyrovnáním. Na rohový kop si naskočil střídající Janko a hlavou zaznamenal svůj první soutěžní gól v dresu Sparty.

V 89. minutě mohl otočit stav Lafata, ale jeho hlavičku vyrazil Šustr, a tak došlo na půlhodinové prodloužení. V jeho úvodu domácí promarnili další velkou možnost a v 93. minutě přišel trest, když po centru z rohu hlavou skóroval Azackij a dal první soutěžní gól za Baník. Ve 107. minutě bylo znovu srovnáno. Do míče se ve vápně položil Šural a nůžkami překonal Šustra.

V hektickém závěru Baník neproměnil tři nadějné brejkové šance a rozhodnout musely penalty. Ve třetí sérii přestřelil Néstor, poté ho napodobil spoluhráč Karavajev a hosté mohli slavit.

Oba týmy se znovu utkají v neděli na Letné v rámci ligy.

Osmifinále MOL Cupu, českého fotbalového poháru:

Sparta Praha - Baník Ostrava 2:2 (1:1, 0:1), na pen. 2:4

Branky: 77. Janko, 107. Šural - 37. Hrubý, 93. Azackij. Penalty proměnili: Šural, Janko - Pazdera, Hrubý, J. Šašinka, O. Šašinka. Neproměnili: Néstor, Karavajev. Rozhodčí: Pechanec - Myška, Flimmel. ŽK: Mavuba, Mareček, Janko, Sáček - Morgan, Šindelář, Stáňa, Šustr, Pokorný, Azackij, O. Šašinka, J. Šašinka. Diváci: 4213.

Sparta: Dúbravka - Karavajev, Štetina, Hovorka, M. Kadlec - Mareček, Mavuba (67. Janko) - Ben Chaim (45. Néstor), Lafata, Vatajelu (46. Sáček) - Šural. Trenér: Stramaccioni.

Ostrava: Šustr - Pazdera, Pokorný, Azackij, Morgan - Šindelář - Sus (71. Stáňa), De Azevedo (114. O. Šašinka), Hrubý, Granečný - Poznar (84. J. Šašinka). Trenér: Kučera.