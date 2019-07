Stanciu je skromný kluk, rozvineme jeho potenciál víc než Sparta, zní ze Slavie

před 30 minutami

Nejdražší hráč v historii ligy Nicolae Stanciu nastoupil poprvé v sešívaném dresu a hned v přípravném zápase proti Žižkovu (6:0) skóroval. V prvním kole Fortuna:ligy proti Zlínu ještě s nejvyšší pravděpodobností nenastoupí, ale podle asistenta trenéra Jaroslava Köstla je po delší pauze v překvapivě dobré kondici.

Stanciův přestup stále budí emoce. Zatímco na pravém břehu Vltavy jej vítají s otevřenou náručí jako superposilu, z Letné na adresu rumunského záložníka létají hromy a blesky.

Ve zjitřené atmosféře může nádherná trefa ze zápasu s Žižkovem Stanciovi pomoct po psychické stránce, myslí si Köstl. "Je to důležitý vstup pro Nicovo angažmá i vzhledem k tomu, kolik emocí přestup vzbudil. Ukázal, že bude hodně platný," je přesvědčený slávistický asistent trenéra.

"Hned dal gól a ukázal, že má kvalitu," souhlasí Tomáš Souček, který se Slavií prodloužil v létě smlouvu. "Ještě jsme s ním skoro ještě netrénovali, ale ukázal, že fotbalovost má v sobě. Musí se s kluky sehrát a ukazovat kvalitu v každém zápase. Věřím, že nám pomůže," dodává na adresu zvučné posily.

Při přestupu dali zástupci Slavie hodně na osobní dojem. "Pro nás byl stěžejní rozhovor s Nicem samotným. Je to skromný kluk. Pochází, řekněme, z horších poměrů. Není z bohaté rodiny. Je na něm vidět skromnost" popisuje Köstl své dojmy z vystupování šestadvacetiletého záložníka, se kterým mají ve Vršovicích velké plány.

Stanciu by se měl stát společně se Součkem klíčovou postavou středové řady, nahradit a ještě přidat góly a asistence po odchodu Miroslava Stocha. Stěžejní roli měl reprezentant Rumunska už ve Spartě, v Edenu od něj chtějí ještě víc.

"Věříme, že ho rozvineme ještě víc než Sparta, jinak bychom ho nepřiváděli. Potenciál má obrovský. Slavia zároveň není tým o jednom hráči," upozorňuje Köstl. "Váží si toho, že znovu dostal šanci ve velkém klubu," všímá si.

Zařazení Stancia do základní jedenáctky ovšem bude pozvolné. Za saúdské Al Ahlí nastoupil na jaře jen k deseti zápasům, poslední hrál na konci dubna. "Až nabere fyzickou kondici, tak to bude ještě lepší. Překvapil nás, že je na tom ale fyzicky relativně dobře. Měl sice čtrnáct dní volno, ale je vidět, že předtím se udržoval. Doba jeho zabudovávání do týmu bude kratší, než jsme předpokládali," přibližuje Köstl.

V pondělí proti Zlínu si ovšem bude Slavia nejspíš muset poradit bez něj, stejně jako bez defenzivního hráče Michaela Ngadeua, který se vrací z mistrovství Afriky.