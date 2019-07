Slavia má první trofej nové sezony. V Trnavě smetla Spartak a získala Superpohár

Aktualizováno před 1 hodinou

Fotbalisté Slavie Praha ovládli druhý ročník Československého Superpoháru. Český mistr vyhrál v souboji vítězů domácích pohárů v Trnavě nad domácím Spartakem jasně 3:0.

Dvě branky dal kapitán Tomáš Souček, který ve 40. minutě proměnil penaltu a v 61. minutě se trefil po rohu. Pojistku přidal v 71. minutě střídající Josef Hušbauer.

Superpohár před dvěma lety obnovil tradici společných československých fotbalových soutěží, které se v roce 1993 rozdělily po rozpadu federace. Zlín v roce 2017 porazil Slovan Bratislava po penaltovém rozstřelu. Vloni se Superpohár mezi Slovanem a Slavií z bezpečnostních důvodů nehrál.

Slavia týden před startem nového ročníku nejvyšší soutěže získala další trofej poté, co v uplynulé sezoně vyhrála ligu i pohár a po 77 letech oslavila double. Červenobílí vykročí za obhajobou titulu příští pondělí ve Zlíně.

"Vždy se cení, když se generálka před sezonou vyhraje. Za to jsme rádi a že to byl Superpohár, o to jsme raději. Dá se říct, že jsme tu předchozí sezonu uzavřeli tímhle pohárem," řekl novinářům Souček.

Čerstvá posila Stanciu ještě nebyl ani mezi náhradníky a z nových slávistických tváří nastoupil v základní sestavě jen stoper Hovorka. Pražané mohli udeřit už v šesté minutě, ale Van Buren hlavičkoval jen do středu branky.

Slavia podle očekávání více držela míč, kombinovala a soupeř, který v uplynulé sezoně bojoval ve slovenské lize o záchranu, spoléhal na brejky. V 29. minutě po jednom z nich postupoval v přečíslení dvou na jednoho na Koláře Tavares, jenž přihrávkou na spoluhráče trefil vracejícího se Hovorku a marně se dožadoval penalty za údajnou ruku.

"Kdyby dali gól, mohl to být třeba jiný zápas, ale od té chvíle jsme už na hřišti dominovali," uvedl Souček. "Až na tu jednu drobnost, kdy šla Trnava do přečíslení dva na jednoho, které David Hovorka skvěle vyřešil, jsme to zvládli. Měli jsme dlouhou cestu přes dvě hodiny v autobuse, ale po 20 minutách jsme se rozběhali a výkon měl stoupající parametry," dodal slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Na opačné straně vytáhl Součkovu ránu pod břevno na roh brankář Rusov. Slávistický kapitán se dočkal ve 40. minutě, kdy dloubákem ve stylu Antonína Panenky proměnil penaltu za faul domácího Jakúbka na Krále. Ještě do pauzy mohl zvýšit Van Buren, ale opět hlavičkoval jen do Rusova.

"Je to velké riziko, nemůže být nic horšího, než když gólman tu penaltu zalepí. Ale věřím si. Říkal jsem si, jak to zahrát. Už jsem zahrál hodně variant a naštěstí vyšla tahle," uvedl Souček.

Trnava, kterou po změnách ve vlastnické struktuře vede portugalský kouč Chéu, se téměř nedostávala k ohrožení branky hostů a v 61. minutě podruhé inkasovala. Ze své oblíbené herní situace po rohovém kopu udeřil pohotovou střelou Souček a dal druhý gól v zápase stejně jako před týdnem při prohře 2:3 v přípravě na půdě Slovanu Bratislava.

"Mohlo by se hrát ještě pár zápasů na Slovensku, aby to takhle pokračovalo. Jsem rád, že jsem dal dva góly a mohl tým více uklidnit," prohlásil Souček.

Vzápětí těsně přestřelil Král. Třetí trefu zaznamenal až o chvíli později střídající Hušbauer, který po Masopustově přiťuknutí zpoza vápna zamířil přesně do horního rohu. V 79. minutě stejnému hráči zkazila po dalekonosné ráně radost branková konstrukce. Domácí se nedočkali ani čestného gólu, Kelemen z velkého úhlu zasáhl jen Koláře.

"Celkově si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Jsme rádi, že jsme se vítězně naladili před ligou. Jsem jen rád, že to bylo takovéhle vyvrcholení přípravy, v podstatě soutěžní zápas," uvedl Trpišovský.