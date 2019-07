Třaskavý přestup je realitou. Rumun Stanciu se upsal Slavii, ta zaplatí sto milionů

před 1 hodinou

Potvrzeno. Bývalý sparťanský lídr Nicolae Stanciu se stal novou posilou Slavie. Ofenzivní záložník podepsal v Edenu smlouvu na čtyři roky.

Slavia včera oficiálně potvrdila jeden z nejdiskutovanějších přestupů v historii fotbalové ligy. Nicolae Stanciu, ještě loni na podzim miláček letenských tribun a lídr Sparty, podepsal smlouvu v konkurenční Slavii.

Šestadvacetiletý záložník se vrací do české ligy půl roku poté, co odešel z pražské Sparty do saúdskoarabského Al Ahlí.

Červenobílí by za Stanciua měli podle médií zaplatit zhruba 100 milionů korun. Do Sparty rumunský reprezentant přišel loni v lednu z Anderlechtu Brusel za 96 milionů korun, což z něj udělalo nejdražší posilu v historii české nejvyšší soutěže. Nyní tento rekord ještě překonal.

Rumunský záložník dorazil do Prahy ve čtvrtek dopoledne, po zdravotní prohlídce a podpisu smlouvy zamířil za novými spoluhráči do rakouského Linsbergu.

Přestup Stanciua vyvolal ve fotbalovém světě mimořádné pozdvižení. Vždyť je to teprve půl roku, co majitel brilantní pravačky střílel branky na Letné. Konce podzimu ho sice zastihl v útlumu, pod dekou se ovšem nacházela celá fotbalová Sparta. I tak si během 31 zápasů v rudém dresu připsal 10 branek a stejný počet přihrávek.

"Byl to za dvaadvacet let praxe můj nejtěžší přestup na mezinárodním poli, ještě složitější, než transfer Petra Čecha z Rennes do Chelsea," prohlásil Pavel Zíka, majitel společnosti Global Sports, která Stanciua v České republice zastupuje.

Podle Zíky se přestup definitivně dotáhl ve středu večer. "V deset jsme pak Nicovi kupovali letenky na čtvrteční ráno," dodal agent.

Pro Slavii je Stanciu už čtvrtou letní posilou. Z Bohemians 1905 do Edenu přišel útočník Júsuf Hilál a z Jablonce obránci Tomáši Holeš a David Hovorka, který v minulosti rovněž působil ve Spartě.