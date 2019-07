Komentář: Žoldák? Rozvraceč? Ba ne, Stanciu může být pro Slavii zlatou trefou

před 25 minutami

Šestadvacetiletý špílmachr je pro červenobílé horkou investicí. Už jen proto, za kolik peněz a s jakou okázalou pompou do Edenu přichází.

Jedovaté šípy létají po přestupu rumunského záložníka Nicolae Stanciua z jedné strany Vltavy na druhou. Není divu, vždyť ještě před necelým rokem byl záložník s geniální pravačkou ikonou letenského klubu.

Zrádce, žoldák či rozvraceč kabiny, to jsou tituly, které se kupí pod jménem šestadvacetiletého špílmachra. A riziko pro sešívané spočívá v tom, že příchod rumunské hvězdy nabourá konzistenci šlapajícího týmu.

Podzimní úprk z Letné ovšem nemusí být nutně známkou Stanciuova klikatého charakteru. Ano, rumunský záložník ochotně vyslyšel zacinkání arabského měšce, který se paradoxně nakonec ukázal jako prázdný. Ano, ještě předtím se bil v prsa, jak mu na Spartě záleží.

Je ale potřeba brát v potaz fakt, že Sparta v raném post-italském období prostě nefungovala, kabina rozháraná, výsledky špatné. A největší odpovědnost dopadala právě na hlavu nejdražší posily v historii ligy.

Což není úplně komfortní situace.

Podle zpráv lidí z hráčova okolí je Stanciu spíš introvert, jehož výkony významně ovlivňuje psychické rozpoložení. Jinými slovy: když se daří, je Rumun k nezastavení, v opačném případě je prvním, kdo padá do mizérie.

Oproti tomu současná Slavia stojí na zdravých základech, které mimochodem nyní pracně, ale zdá se, že umně buduje na Letné duo Tomáš Rosický a Václav Jílek. Slávistickou kabinu pevně drží dvojice mazáků Josef Hušbauer, Milan Škoda, a především trenér Jindřich Trpišovský, který si s prominentní posilou pravděpodobně dokáže poradit.

Stejně jako tomu bylo v případě Miroslava Stocha, jenž je silnějším kalibrem než Stanciu. Slovenský záložník do Edenu přicházel s podstatně bouřlivějším životopisem, přesto se stal jedním ze strůjců červenobílých úspěchů - v 54 ligových zápasech nastřílel 16 branek a na 14 přihrál. A když na jaře začal reptat nad malou vytížeností, bez ohledu na svou produktivitu byl nasměrován do PAOKu Soluň.

Pokud si vše sedne, Stanciu poskytne fyzicky nadupané slávistické sestavě mimořádnou kvalitativní nadstavbu. Překvapivá a přesná finální přihrávka, to bylo přesně to, co sešívaným v řadě zápasů chybělo.

Dalším plusem může být to, že Stanciův příchod nakopne krajana Alexandra Balutu - technický záložník, který do Slavie přišel loni za šedesát milionů korun, působí v Praze pořád poměrně ztraceně. Dokonce tak, že mu klub musel zajistit osobní asistentku.

Riziko toho, že se rumunský záložník ve Slavii nechytí, samozřejmě existuje a není nezanedbatelné. Nicméně na rozdíl od některých předchozích mnohamilionových transferů do Edenu tenhle přestup smysl dává.