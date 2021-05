Sparta - Plzeň. Vrba proti svému srdcovému klubu, dohrává se šlágr březnového kola

O ligovém mistrovi je již rozhodnuto, potřetí v řadě slaví ligový primát Slavia Praha. Do konce sezony chybí už jen tři kompletní kola a jedna veledůležitá dohrávka. Ta je na programu dnes a může hodně napovědět v boji o druhé a čtvrté místo. Utkají se totiž Sparta s Plzní, dlouholetí rivalové, navíc s pikantními muži na lavičkách. Letenští budou bojovat o posun před Jablonec s plzeňskou legendou Pavlem Vrbou, ostrou premiéru při návratu do Viktorky zažije Michal Bílek, bývalý hráč i kouč Sparty. Tento duel je dohrávkou 23. kola, které se v březnu nemohlo odehrát z důvodu karantény západočeského klubu. Dnes jsou okolnosti zápasu zajímavější než před dvěma měsíci, máme se tak na co těšit.