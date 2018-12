Slovácko změnilo střídačku a konečně vyhrálo: Bláznivý zápas, shodli se hráči

před 3 hodinami

Pět proher v řadě na domácím stadionu. Slovácko zlomilo špatnou sérii před vlastními fanoušky proti Spartě, doma vyhrálo poprvé od půlky srpna.

Domácí před zápasem s Letenskými vyměnili střídačku. Realizační tým i s náhradníky se přesunul blíž k tribuně domácího kotle, zatímco lavičku původně určenou pro domácí Slovácko přenechalo hostům.

"Chtěli jsme něco změnit. S druhou lavičkou se dlouho prohrávalo," vysvětlit důvod neobvyklé změny trenér Slovácka Martin Svědík. "Mně je pozice střídačky jedno. Já stejně létám sem a tam. Kluci si to takto vybrali, nechal jsem to na nich. Máme tak blíž domácí fanoušky," přiblížil.

Změna přinesla Slovácku štěstí. V hektickém zápase dokázalo díky dvěma gólům v závěru utkání otočit zápas s favorizovanou Spartou.

Pro Martina Svědíka to byl první zápas v roli trenéra na domácím stadionu. "Musím říct, že to byl ze všech stran velmi emotivní zápas. Závěr asi ani já nechápu. Bylo to hrozně hektické, strašně moc situací," popisoval své dojmy. Podobně jako on komentovali utkání i střelci branek Tomáš Zajíc a Marek Havlík. "Bláznivý zápas," shodli se.

Domácím zatrnulo v 94. minutě, kdy rozhodčí Příhoda potřetí v zápase ukázal na penaltový puntík a Sparta měla šanci srovnat.

"V tu chvíli jsem byl tak hysterický, že jsem se tomu smál, protože jsem tomu nechtěl věřit. Ani jsem se nedíval, jestli vyrovnají," přiznal Svědík. "Modlil jsem se, ať to kopne mimo branku, vyšlo to," smál se Zajíc.

Do utkání několikrát promluvil videorozhodčí. Nejdřív díky jeho doporučení neplatil gól Slovácka pro ofsajd, pak rozhodl o červených kartách pro Kangu i Čiviče a nakonec také o penaltě Sparty.

Zápas tak rozhodčí nadstavil o šest minut. "Bylo to dlouhé. Hodně dlouhé. Hráli jsme asi tři hodiny, pořád se chodilo na video. Už mě to nebavilo," vtipkoval Havlík. "Někdy video zasáhne negativně, dlouho to trvá. Na druhou stranu video to posoudilo správně. Byl to vypjatý zápas se vším všudy. Nám nahrála nedisciplinovanost Sparty," mínil Svědík. Velmi emotivně duel prožíval Svědíkův asistent Michal Šmarda, který gesty hecoval diváky Slovácka. "Dneska se trochu rozvášnil. Takový nebývá. Tento zápas ale musel dostat každého," byl přesvědčený domácí trenér.

Důležitým momentem byl souboj, ve kterém Guélor Kanga loktem zasáhl Zajíce a po konzultaci s videem obdržel červenou kartu. "Kanga mě trefil loktem. Rozbil mi pusu i nos, asi jasná červená," byl přesvědčený Zajíc.

Slovácko zvítězilo pod trenérem Svědíkem i ve druhém ligovém utkání. "Změnilo se to, že nemáme teď padesát nahrávek vzadu. Hrajeme normálně dopředu, přímočaře. Nemusím napadat sám, napadáme ve dvou. Takže mám i víc sil do útoku," vyjmenoval hlavní změny ve hře Slovácka střelec vyrovnávací branky Zajíc.