Ščasný zkritizoval Stanciua: Penalta? Měl na sebe vzít zodpovědnost, ale šel od míče

před 4 hodinami

Fotbalisté Sparty mohli v sobotním vyhecovaném zápase se Slováckem v sedmé minutě nastaveného času vyrovnat na 2:2. Jenže k penaltě se nikdo v letenském dresu neměl, a tak se míče ujal čerstvě střídající Mihailo Ristič. Třiadvacetiletý krajní obránce ovšem branku přestřelil.

Spartě zápas 17. kola Fortuna:ligy na hřišti Slovácka nevyšel. Dostala dvě červené karty a navrch neproměnila dvě penalty. Trenéra Pražanů Zdeňka Ščasného rozezlila především situace před druhým pokutovým kopem. "Všechno vyvrcholilo tím, že na penaltu šel hráč, který byl na hřišti asi dvě minuty. Pro mě to bylo nepochopitelné," kroutil hlavou po zápase.

Jeho kritika nemířila k Rističovi, ale spíš k hráčům, kteří k zahrání pokutového kopu nenašli dost kuráže. "Zkušení hráči se otočili a šli pryč. Neměl jsem šanci to ovlivnit. Když vidím, že hráč se otočí a jde pryč od míče, tak mu mám nařizovat, ať jde na penaltu?" položil řečnickou otázku.

Na mysli měl především kapitána Nicolae Stanciua. "Samozřejmě je to dané i tím, že Stanciu nedal penaltu v posledních dvou zápasech. On je ale jeden z těch, kdo by měl být tahounem mužstva," připomněl roli rumunského záložníka, nejdražšího hráče v historii české nejvyšší soutěže. Připustil také, že bezprostředně po zápase mezi hráči o pokutovém kopu proběhla debata.

To, že jde na penaltu konkrétně Ristič, který nastoupil za Spartu v lize vůbec poprvé, zaregistroval Ščasný až těsně před pokutovým kopem. "Ale zasáhněte a řvěte na něj: Ty ne, ať jde kopat jiný! To si nedokážu představit," přiblížil okolnosti v posledních minutách zápasu.

Neproměněnou penaltu neměl Rističovi za zlé Matěj Pulkrab, který v tu chvíli zápas sledoval už jen z lavičky. "Měl na to koule, všechna čest. Nevyčítám mu to, protože se tam nikdo jiný nehrnul," zhodnotil střelec jediného gólu Sparty.

Toho nejvíc štvalo, že jeho tým na hřišti soupeře opět nevyhrál. "Venkovní statistika je šílená, to všichni víme. Zkoušíme dělat věci jinak. Pro mě není rozdíl, jestli jsme tady remizovali, nebo prohráli. Měli jsme vyhrát. Nejde mi to do hlavy," mrzelo ho.

Sparta podruhé za sebou nevyhrála, body ztrácí hlavně na hřištích soupeřů. V tabulce je zatím třetí, ale na čelo ztrácí už devět bodů a v pondělí může manko ještě narůst, pokud Slavia bude bodovat v Opavě.

"Musím přiznat, že už vyhlížím konec podzimu. Potřebujeme posílit mužstvo. I když to nic nemění na tom, že takový zápas jsme měli dotáhnout do vítězného konce. Jakékoliv jiné mužstvo by to dokázalo," zhodnotil pohled na situaci Sparty Ščasný.