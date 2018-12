Zoufalá Sparta, dohrávala v devíti a nedala ani dvě penalty. Slovácko ji školilo

před 1 hodinou

Ve vyhecovaném zápase fotbalové ligy vyhrálo Slovácko nad Spartou 2:1. Moravský tým favorita školil, dlouho ale pálil i nejvyloženější šance a Pražané se z ničeho po hodině hry dostali do vedení. Domácí v závěru otočili stav, Sparta po dvou červených dohrávala v devíti, přesto mohla vyrovnat. V nastavení ale neproměnila ani svou druhou penaltu v utkání.

Pražané vedli od 61. minuty gólem Matěje Pulkraba, v 84. minutě ale srovnal Tomáš Zajíc a v nastavení otočil stav z pokutového kopu Marek Havlík. Hosté neproměnili dvě penalty, první nedal Guélor Kanga a druhou v sedmé minutě nastavení střídající Mihailo Ristič. Letenští navíc dohrávali bez vyloučených Kangy a Eldara Čiviče.

Sparta počtvrté z posledních pěti kol nevyhrála a může přijít o třetí místo. Naopak Slovácko v lize pod novým trenérem Martinem Svědíkem podruhé za sebou zvítězilo a v neúplné tabulce poskočilo na desátou příčku.

Trenér Sparty Ščasný zařadil do základní sestavy všechny bývalé hráče Slovácka brankáře Heču, obránce Čiviče a útočníka Tetteha. V domácím týmu oproti vítěznému duelu v Ostravě s Baníkem chyběl pouze zraněný obránce Reinberk, kterého nahradil Divíšek.

Slovácko se od úvodu snažilo hrát otevřenou partii. V páté minutě se dostal do šance Havlík, který ale poslal míč jen do Heči. Sparta se herně trápila, přesto mohla zničehonic jít do vedení. Stanciua trefil ve 22. minutě ruku skákajícího obránce Daníčka a sudí Příhoda nařídil penaltu. Kangovu střelu ale brankář Trmal skvěle vyrazil.

Gólman Slovácka si poradil i ve 36. minutě s hlavičkou Tetteha. Z protiútoku po Kalabiškově centru z levé strany našel Navrátil volného Zajíce, který poslal míč do sítě. Sudí Příhoda ale po konzultaci s videorozhodčím Hrubešem branku kvůli ofsajdu odvolal. Slovácko zoufalou Spartu dál přehrávalo, Havlík si poradil s Chipciuem, jenže jeho rána se pak od břevna odrazila těsně před brankovou čáru a do hřiště.

Do druhého poločasu vstoupilo Slovácko znovu aktivně. Ve 48. minutě se po Kalabiškově přihrávce dostal k zakončení Janošek, jehož pokus pod břevno Heča vyrazil a vzápětí v další šanci Navrátil zbrkle přestřelil.

Sparta si nevěděla rady, o to překvapivěji se dostala do vedení. V 61. minutě po přihrávce od Čiviče skóroval Pulkrab. Slovácko však nerezignovalo. V 77. minutě byl za úder do obličeje Zajíce po zhlédnutí videa vyloučen hostující Kanga, který se vrátil do ligové sestavy po vypršení karetního trestu, a domácí přesilovku využili.

V 84. minutě našel Havlíkův centr Zajíce, který zblízka prostřelil Heču. Těsně před vypršením základní hrací doby udeřil Čivič hlavou bez míče domácího Kuchtu.

Rozhodčí Příhoda, který si situaci znovu ověřil na videu, poslal hosty do devíti, a Slovácko navíc mělo možnost penalty. Tu proměnil Havlík a ve třetí minutě nastavení otočil stav.

Sparta mohla i v dvojnásobném oslabení srovnat, když po lehounkém kontaktu upadl ve vápně Costu a Příhoda nařídil ve prospěch Sparty už druhý pokutový kop. Střídající Ristič však v sedmé minutě nastavení přestřelil a Letenští nedali v lize třetí penaltu po sobě.

17. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Sparta Praha 2:1 (0:0)

Branky: 84. Zajíc, 90.+3 z pen. Havlík - 61. Pulkrab. Rozhodčí: Příhoda - Flimmel, Kubr - Hrubeš (video). ŽK: Juroška, Kalabiška, Janošek, Hofmann - Frýdek. ČK: 78. Kanga, 90. Čivič (oba Sparta). Diváci: 5124.

Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Divíšek - Daníček (72. Kuchta) - Navrátil (79. Petr), Havlík, Janošek, Kalabiška - Zajíc. Trenér: Svědík.

Sparta: Heča - Chipciu, Radakovič, Costa, Čivič - Stanciu, Kanga, Frýdek, Plavšič (90. Ristič) - Pulkrab (79. Wiesner), Tetteh. Trenér: Ščasný.