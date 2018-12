Budou padat pokuty, soptil Ščasný po dvou červených. Kanga mu tvrdil, že nic neudělal

před 2 hodinami

Sparta přišla na Slovácku o vedení a dokonce prohrála 1:2. Pražané dohrávali v devíti, utkání zlomilo vyloučení Kangy a dvě zahozené penalty ze strany Sparty.

Rozhodující moment přišel pro Spartu v 78. minutě. Letenští vedli 1:0, a ačkoli v utkání rozhodně nedominovali, vše spělo k tomu, aby hubené vítězství ubránili.

Jenže právě v tu chvíli horkokrevný záložník Guélor Kanga zasáhl loktem domácího Tomáše Zajíce a po poradě s videem jej rozhodčí poslal do sprch.

Domácí pak stáhli hru na tři obránce a proti oslabené Spartě vyrovnali právě z kopačky faulovaného Zajíce. Po další červené kartě skončil zápas předčasně i pro Eldara Čiviče. Jeho faul potrestal z penalty Marek Havlík.

Dvě červené karty nesl trenér Sparty Zdeněk Ščasný velmi nelibě. "Budou padat pokuty," prohlásil rozhodně.

"Od Čiviče to byla úplná hloupost. Heča měl míč, všechno bylo uklidněné. Pokuta ho nemine. Kanga mi doteď tvrdí, že nic neudělal," krčil rameny Ščasný. "Nechci se unáhlit, prohlédnu si to na videu. Nicméně nás oslabil. Obrovská nedisciplinovanost," konstatoval trenér a sportovní ředitel Sparty.

Letenští byli po emotivním zápase velmi frustrovaní. "Nepovedlo se to. Je to strašný vést 1:0 deset minut před koncem a prohrát. Měli jsme zápas dohrát do vítězství poté, co se nám podařilo konečně dát gól. Hrozné," drtil mezi zuby Matěj Pulkrab, který Spartu poslal ve druhém poločase do vedení.

Letenští tak venku opět nebodovali. "Tak zkušené mužstvo nemůže o vedení přijít," shodovali se Pulkrab a Ščasný po zápase. "Byl to zkrat," dodal Pulkrab.

Příčinu porážky viděl i on ve vyloučení Kangy. "Pak jsme nestíhali. Druhá červená a penalta už byly úplné nesmysly podle mě," obul se do spoluhráčů, kteří se nechali vyloučit.