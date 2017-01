Šilhavý: S podmínkami, které máme, musíme mluvit o titulu. K zúžení kádru dojde zítra

před 2 hodinami

Trenér pražské Slavie Jaroslav Šilhavý byl po posledním připravným zápasem sešívaných před odletem na druhé herní soustředění do Španělska spokojen, neboť Slavia bez problémů přehrála slovenský Ružomberok a zvítězila 6:1. Kouč Slavie se před odletem do Španělska pro Aktuálně.cz rozpovídal o nových posilách a nejbližších plánech týmu.

A.cz: Jak jste spokojený po posledním přípravném utkání před odletem do Španělska, ve kterém jste porazili slovenský Ružomberok 6:1?

Uhráli jsme velmi dobrý výsledek, ale vedle šesti branek jsme měli další dobré pasáže. V naší hře už se objevuje to, co děláme v tréninku a věřím, že se ještě před začátkem ligy zlepšíme.



První poločas odehrála i nejčerstvější posila Stanislav Tecl. Sledovali jste bývalého hráče Jablonce dlouhodobě?

Standu jsme nemuseli sledovat, protože ho známe. Trénoval jsem ho v Jablonci. Myslím si, že Standa je zkušený hráč, který má za sebou těžká utkání v evropských pohárech. Umí dát gól a je silový a rychlý. Věřím, že bude přínosem. Standa je nejsilnější na hrotu, ale může hrát i na křídle.



Jak se vám proti Ružomberoku pozdávaly nové posily?

Sýkora byl hodně aktivní, nabízel se. Je to vítězný typ s dobrým charakterem. Věřím, že to bude velká posila. To, že dnes nedal penaltu, neřeším. Lüftner dal po standardce gól a hráč s jeho fyzickými dispozicemi je velmi platný právě při standardních situacích. Alvir je mladý velmi talentovaný fotbalista, který to chce strhnout sám. Občas chce dát finální přihrávku pomalu z vlastní poloviny, bere si toho hodně na sebe. Musí hru jednoznačně zjednodušit. Přemek Kovář je zkušený sportovně i lidsky a v kabině to dokazuje. Bude krýt záda Pavlenkovi a pokud by se něco stalo, tak je připravený ho nahradit. Flo teď deset dní trénoval individuálně, protože měl zdravotní problém. Takže se mi trošku zdálo, že se trochu hlídá. Ale je to zkušený hráč, který se pod tlakem nepodělá.



Vím, že je ještě brzy, ale naplňují zahraniční posily očekávání, se kterými jste je kupovali?

Je důležité si vytipovat hráče i podle charakteru. Naše zahraniční posily nejsou žádné primadony. Bez problému zapadly v kabině a myslím si, že na hřišti také najdou své místo.

Dnes jste v obou poločasech nastoupili se dvěma útočníky. Budete v tomto rozestavení začínat i na jaře v soutěžních zápasech?

Podzim jsme dohrávali se dvěmi útočníky v rozestavení 4-4-2. Takže nevidím důvod, proč bychom to měnili. Nicméně v některých zápasech můžeme hrát i s jedním útočníkem.



Jste už nyní se šíří kádru spokojen? Dojde ještě k nějakým změnám?

Další posílení nebo oslabení týmu bych nechtěl blíže specifikovat. Může nastat odchod i příchod, možná i nějaká výměna. Jednání probíhají, ale nechci o tom mluvit.



Na čem nejvíce budete pracovat na soustředění ve Španělsku?

Ve Španělsku budeme mít v přípravě silné soupeře. Budeme se věnovat více taktice. Doplní nás Simon Deli, který nepostoupil s Pobřeží Slonoviny ze skupiny mistrovství Afriky, takže budeme kompletnější. Uvidíme jestli Michael Ngadeu postoupí s Kamerunem ještě dál. Pokud Kamerun vypadne, tak by se Michael k nám mohl připojit už ve Španělsku a byli bychom kompletní.

Dojde ještě před odletem ke zúžení kádru?

Během zítřka by měla být finální nominace. Ti hráči, kteří pojedou, tak by měli být v kádru pro jaro. Mělo by nás do Španělska jet 22 hráčů do pole a tři brankáři. Ale chceme vzít i dva hráče z juniorky nebo dorostu. Takže 20 hráčů bez Michaela Ngadeua.

Jak těžké se bude pro vás rozloučit s hráči, kteří se nevejdou do sestavy?

Nikdy není příjemné říkat hráčům, že neuspěli. Ale myslím si, že ti, kteří odejdou se dokáží prosadit někde jinde. Ať na hostování nebo v novém klubu. Každý si svou budoucnost píše sám.

Je výhodou nebo spíše nevýhodou mít natolik široký kádr?

Někdy je to složité, když musíte hráčům říkat, že se nedostal ani do užší nominace na zápas. Ale zase na druhou stranu velké evropské týmy mají těch hráčů ještě více a dokáží si s tím poradit. Věřím, že se mi zatím s klukama daří situaci zvládat.

Měl jste někdy v týmu, který jste vedl, takový přetlak?

Asi ne. Něco podobného v takové kvalitě zažívám poprvé. Nicméně pokud chceme hrát důstojnou roli v evropských pohárech, tak musíme mít široký kádr a posty zdvojené.

Vyhlašujete tedy útok na titul?

V takových podmínkách by bylo alibistické říkat, že nechceme vyhrát ligu. Ale stále nás čeká čtrnáct kroků. Pokud je zvládneme, tak pravděpodobně k titulu dokráčíme.

