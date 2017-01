Slavia by Zmrhalovi v odchodu do zahraničí nebránila. Reprezentant ale nabídku v zimě ještě nedostal

před 1 hodinou

Fotbalová Slavia by v případě zájmu zahraničních klubů byla ochotna uvolnit ze základní sestavy pouze Jaromíra Zmrhala, o kterého se v minulosti zahraniční týmy zajímaly. Jenže v letošním zimním přestupovém období ještě rychlonohý záložník nabídku nedostal.

Praha - Záložník Jaromír Zmrhal je jediným hráčem základní sestavy fotbalistů Slavie, kterého by vedení v případě zajímavé nabídky ze zahraničí bylo ochotné uvolnit. Reprezentační středopolař však zatím žádnou konkrétní nedostal, a tak se dál připravuje na jaro s Pražany. V dnešním duelu proti Žižkovu nastoupil netradičně na levém kraji obrany.

"Prožívám to stejně jako poslední přestupové období. Tam ale nabídka přišla, teď zatím žádná nepřišla. Takže na to nějak nemyslím. Přišla na jiného hráče, ten nedostal povolení. Na mě nic nepřišlo, tak to nemusím řešit," řekl Zmrhal novinářům po výhře 3:0 nad Žižkovem.

Manažerovi každý den nevolám, říká Zmrhal

Už v létě neměl daleko k odchodu do Ruska, na začátku ledna se zase spekulovalo o zájmu německých Brém. "Když se na internetu objevily zmínky o těch klubech, co mají zájem, ptal jsem se manažera, co je a co není pravda. Něco potvrdil, něco ne, ale že bych mu každý den volal, jestli něco je, že bych chtěl jít ven, to ne," uvedl třiadvacetiletý Zmrhal.

Jiný záložník Antonín Barák mohl odejít do nejmenovaného předního italského klubu, ale vedení Slavie to zamítlo. "Nevidím do toho, jakou má vedení dohodu s Tondou, nebo o čem byla ta nabídka. Ale Tonda je výborný hráč a Slavia ho potřebuje," řekl Zmrhal.

Zmrhal zkusil proti Žižkovu post obránce

Vzhledem k drobným zraněním levých obránců Pera-Egila Floa a Dušana Šventa proti Žižkovu nastoupil nezvykle na levém kraji obrany. "Je to trošku změna, je to větší zodpovědnost dozadu než na záložníkovi. Chvíli jsem si zvykal a ještě asi budu, jestli se teda kluci nevrátí," řekl Zmrhal.

Slávisté se vrátili ze soustředění na čínském ostrově Chaj-nan a museli si zvykat na velký teplotní skok i časový posun. "Vždy to trvá tak dva dny, než si zvyknete. Než jsme se v Číně rozdýchali, je tam jiný vzduch. Hlavně jsme měli problémy se spaním. Tam bylo plus sedm hodin, teď jsme se zase vraceli, takže vstáváme brzo. Teď chodím spát brzo a vstávám ještě dřív," řekl s úsměvem Zmrhal.

Nejvíc na něj v Číně zapůsobil výlet přes celý ostrov. "Většinou jsme byli na hotelu, ale dvakrát jsme se mohli podívat do města nebo tak. Měli jsme šanci se podívat na pláž. Jeden den jsme měli výlet, cestovali jsme rychlovlakem na druhou stranu, takže jsme se podívali po celém ostrově. To bylo asi nejlepší," uvedl Zmrhal.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články