Liberec získal Potočného z Teplic, Jablonec zase Považance z Dukly

Severočeské kluby před jarní částí sezony posilují kádr.

Liberec/Jablonec - Liberec posílil útočník Roman Potočný. Pětadvacetiletý fotbalista do Slovanu přestoupil z Teplic, které o tom informovaly na svém webu. Podle Liberce je ale nutné ještě doladit detaily smlouvy a Potočný musí absolvovat zdravotní testy.

"Liberec předložil velmi zajímavou nabídku a sám hráč projevil zájem odejít. Po dlouhých jednáních jsme se s Libercem dohodli na přestupu," řekl pro web Teplic ředitel klubu Petr Hynek. "V tuto chvíli pracujeme na náhradě do útočné řady," dodal sportovní ředitel Jakub Dovalil.

Potočný si za dva roky v Teplicích připsal 52 ligových zápasů a devět gólů. Bývalý hráč Bohemians 1905, který v mládežnických kategoriích působil i ve Spartě, na podzim především jako náhradník zasáhl do všech 16 kol a vstřelil dvě branky.

V tabulce třináctý Liberec už před Potočným v zimní pauze získal záložníka Milana Kerbra ze Slovácka, obránce Ondřeje Kúdelu z Mladé Boleslavi a útočníka Radka Voltra ze Slavie.

Klucký věří, že Považanec Jablonci pomůže

Fotbalisty Jablonce posílil Jakub Považanec. Slovenský střední záložník přestoupil z pražské Dukly a na severu Čech podepsal smlouvu do konce roku 2019.

Pětadvacetiletý rodák z Banské Bystrice, kde i začínal s fotbalem, přišel do české ligy v létě roku 2014. V dresu Dukly se postupně vypracoval mezi opory týmu a na podzim naskočil do všech 16 kol a vstřelil dvě branky. Celkem má v první lize na kontě 72 zápasů a pět gólů. Patří do širšího kádru slovenské reprezentace.

"Je to středový hráč, který se prosadil v Dukle Praha, pravidelně hraje v základní sestavě. Jakub Považanec je silný hráč, má ligové i reprezentační zkušenosti. Měl by nám určitě pomoct," věří jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

