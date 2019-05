Sezona je velké zklamání. Sparta musí posílit v každé řadě, hodnotil Horňák

před 1 hodinou

Sparta v páté sezoně v řadě neuspěla v boji o titul. Po loňském pátém místě skončila tentokrát třetí s odstupem 17 bodů na mistrovskou Slavii a 12 bodů na druhou Plzeň. Kapitán Martin Frýdek hodnotil sezonu jako nepovedenou, podle prozatimního trenéra Michala Horňáka potřebují Pražané posílit.

Sparta nevyhrála ani ve čtvrtém derby v uplynulé sezoně. Ve Vršovicích tentokrát prohrála 1:2, když o výhře Slavie ve druhém poločase rozhodl Alexandru Baluta a zažehl mistrovské oslavy. Výkon letenského týmu v zápase byl paralelou k celé sezoně.

Sparťané jako by si nevěděli rady se silnějším a motivovanějším soupeřem. Trenér Jindřich Trpišovský proti nim navíc nepostavil zdaleka nejsilnější sestavu, jakou měl k dispozici. Dal šanci hráčům, kteří na jaře neměli tak vysoké herní vytížení. V závěru utkání do hry dokonce poslal Jakuba Hromadu a Stanislava Tecla, kteří na jaře neodehráli do té doby ani minutu.

Síla širšího kádru Slavie ostře kontrastuje s tou sparťanskou, a to i přesto, že hosté před zápasem podle Horňáka počítali deset zraněných. Současný trenér Letenských si je ovšem problémů s kvalitou kádru dobře vědom.

"Pevný základ tým má. Ale deset hráčů je zraněných a to už je znát. Tím se nám osa rozpadla. Tahounem měl být Bořek Dočkal. Máme zraněné, přesto by Sparta měla pro příští sezonu určitě posílit," hodnotil.

Podle Horňáka nejvíc kádr tlačí bota v útoku. "Sparta potřebuje dávat góly, proto bychom potřebovali posílit na postu útočníka nebo ofenzivního hráče," řekl.

Útočník Benjamin Tetteh odstoupil kvůli zdravotním komplikacím v prvním poločase, na jaře se mu ovšem vůbec nedařilo. Dalšími alternativami na hrotu jsou Václav Drchal, Václav Kadlec a Matěj Pulkrab.

"Ale v podstatě potřebujeme posílit v každé řadě. Musí přijít hráči, kteří rovnou zvednou kvalitu hry," dodal Horňák. Ten po sezoně na lavičce pravděpodobně skončí. "Vím, že Sparta jedná o pozici prvního trenéra. Víc k tomu říct nemůžu, nevím, v jakém stadiu to je," krčil rameny.

"Nebyla to dobrá sezona. Vytyčili jsme si na podzim nějaké cíle, které jsme zvládli, ale máme se v čem zlepšovat. Mrzí mě to," krčil rameny kapitán Martin Frýdek. "Třetí místo není umístění, na které by Sparta chtěla vzpomínat," doplnil jeho slova Horňák.

Spartě může výrazně pomoci středeční výhra Arsenalu ve finále Evropské ligy, která by jí v příští sezoně zaručila přímou účast v základní skupině stejné soutěže. K tomu sparťané upínají své naděje. "Všichni v týmu budeme fandit Arsenalu," slibuje Frýdek.