Skandální incident po finále poháru. Fanoušci Baníku napadli pěstmi videorozhodčího

před 2 hodinami

Ostudnou dohru mělo středeční finále fotbalového poháru MOL Cup. Fanoušci Baníku napadli asistenta videorozhodčího v momentě, kdy sudí odcházel ze stadionu ke svému autu. Petra Antoníčka povalili na zem a udeřili pěstí do hlavy.

Ostravští chuligáni se cítili ukřivděni kvůli diskutabilní penaltě po faulu na slávistu Michaela Ngadeua, z níž pak poslal červenobílé do vedení Tomáš Souček. Celou situaci neunesl útočník Baníku Milan Baroš, který na lavičce dostal červenou kartu kvůli tomu, že vzteky bušil do střídačky domácích.

Pohárové finále, které hostil Andrův stadion v Olomouci, nakonec Slavia ovládla 2:0 a získala double. Naopak Baník se musel rozloučit s vidinou kvalifikace do Evropské ligy z MOL Cupu.

"Napadení týmu VAR: Po skončení utkání při odchodu týmu VAR ze stadionu k automobilu došlo nejprve k slovnímu útoku na tým VAR a následně k fyzickému napadení člena týmu VAR Petra Antoníčka fanoušky FC Baníku Ostrava - povalení na zem a úder pěstí do hlavy. Do několika vteřin došlo k zásahu pořadatelské služby a příslušníků městské policie. Viníci útoku nebyli identifikováni. Z místa ihned utekli," napsal hlavní sudí Petr Ardeleanu do zápisu utkání.

Fotbalová asociace ČR, která byla pořadatelem utkání, pozápasový incident odsoudila a uvedla, že do budoucna přijme opatření, aby už se něco takového neopakovalo. "Asociace si uvědomuje, že došlo k chybě v komunikaci mezi sudími a bezpečnostními složkami, které měly zajistit bezpečný odjezd rozhodčích z místa utkání," uvedla v prohlášení.

"Incidentem se bude zabývat také disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, do budoucna chce FAČR v tomto směru ještě více apelovat na rozhodčí tak, aby byli při odjezdech ze stadionů maximálně obezřetní a spolupracovali maximálně zodpovědně se všemi bezpečnostními složkami," dodala asociace.

Případem se bude zabývat policie, zúčastněným chuligánům hrozí až nepodmíněné tresty odnětí svobody za trestný čin výtržnictví.

Policie uvedla, že při utkání také zadržela muže, který je podezřelý z loupeže. "Byl zadržen osmadvacetiletý muž z Opavska, který po skončení utkání u Androva stadionu fyzicky napadl devětadvacetiletého muže ze Strakonicka. Útočník po napadení odcizil poškozenému červenobílou šálu," informoval mluvčí policie Libor Hejtman.

Dále policie řešila čtyři přestupky. Jednalo se o neuposlechnutí výzvy, zahalování obličeje, prokazování se neplatným občanským průkazem a přestupek proti občanskému soužití.