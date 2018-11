Unikátní čísla o české lize dal dohromady nadšenec. Strávil stovky hodin v knihovně

před 2 hodinami

Web a twitterový účet CSfotbal přináší unikátní data o českém ligovém fotbale. Za databází, která rozsahem a podrobností v českých končinách nemá obdoby, stojí jediný muž, Aleš Jandač.

Kdy naposledy dostal hostující tým na Dukle tolik žlutých karet, jako Teplice po kauze TK27 v posledním kole? Kolik hráčů Sparty debutovalo v lize před dovršením 18 let? Měla Plzeň v poslední mistrovské sezoně nejstarší vítězný tým za 40 let?

Projekt CSfotbal přináší nevídané a velmi podrobné statistiky. Často s dlouhým historickým kontextem.

"Jde vidět, jak se fotbal vyvíjí. Samozřejmě třeba v počtu gólů. Nejvíc jich padalo ve 30. letech, protože se hrálo na pět útočníků. Pak se to měnilo. Letošní ročník je zase zvláštní tím, že má velmi často vyhrávají hostující týmy, asi v 36 % případů," vyjmenovává zajímavé statistiky autor projektu Aleš Jandač. "Ve druhé polovině minulého století byl asi 20 nebo 30 let trend, že venkovní týmy skoro nevyhrávaly. Pohybovalo se to kolem 10 procent," dodává.

Slavia i Sparta mají po třech odehraných zápasech plný počet bodů. Na první pohled asi nic tak překvapivého, ale v poválečné historii se tak stalo teprve podruhé (poprvé v sezoně 2014/15). I opačný extrém oba kluby zažily - v sezoně 1960/61 byly svorně po třech kolech bez bodu. — CSFOTBAL (@fotbal_cs) August 5, 2018

Nápad na projekt CSfotbal vznikl už před deseti lety. Aleši Jandačovi chyběla základní fotbalová data z českého ligy. A tak se rozhodl je dát dohromady na vlastní pěst. "Nebylo možné dohledat sestavy z 90., a už vůbec ne z 80. let. Když jsem chtěl něco najít, tak mi nezbylo než zajít do knihovny a podívat se do starých novin nebo časopisů. Tak mě napadlo udělat nějaký web," popisuje začátky.

Trvalo přibližně pět let, než Aleš Jandač zpracoval všechna data ze samostatné české soutěže. Jenže právě v tu chvíli spustila liga vlastní web s úplně stejnými statistikami. "Navíc to měli z oficiálních zápisů. Ne z novin a časopisů jako já. Takže nemělo smysl to vydávat," říká muž, který pracuje ve finančnictví. V tu chvíli projekt uložil k ledu.

Nakonec mu to ale nedalo a web spustil. "Měl jsem zajištěné materiály až někam do poloviny 70. let, přišlo mi škoda se na to vykašlat. Weby ligy totiž dál do historie než za rok 1993 nejde. Pak jsem projekt konečně zveřejnil," popisuje začátek webu CSfotbal.

Cílem je v současné době doplnit všechna historická data. "Tak, abych jednoho dne došel k úplnému začátku," říká Aleš Jandač.

Jenže získávat data je s přibližováním se k pomyslnému roku nula stále těžší. I když ještě složitější jsou možná poválečná léta minulého století.

V posledních 60 letech se najdou jen tři hráči starší Milana Baroše, kteří dokázali v ligovém zápase vstřelit tři góly. Laco Pavlovič za Prešov (1963/64), Karel Jarolím za Bohemians proti Benešovu (1994/95) a Libor Došek za Slovácko proti Dukle (2015/16). — CSFOTBAL (@fotbal_cs) August 4, 2018

"To je úplná katastrofa. Na začátku padesátých let nikoho nezajímaly sestavy. Tisk psal o tom, který komunistický papaláš byl zrovna na tribuně," směje se autor projektu CSfotbal. "Je tak jednodušší najít sestavy ze 30., než z 50. let. Před válkou byl fotbal fenomén a zdrojů je spousta."

Sehnat potřebné údaje není vůbec snadné. Člověk musí zajít do Národní knihovny, která shromažďuje od všech tiskovin alespoň jednu kopii, vlastní i noviny a časopisy ze 20. a 30. let. "Je třeba si vyžádat všechny noviny z toho ročníku, všechny je nafotit a doma je potom manuálně přeházet do databáze," říká Jandač.

Proměnit dvougólovou ztrátu ve vítězství dokáže @footballzlin pravidelně jednou za čtvrtstoletí - naposledy v sezoně 1993/94 s Brnem, předtím v sezoně 1969/70 s Dukou. Naopak Mladá Boleslav zápas, ve kterém vedla o dva góly, dosud nikdy v lize neprohrála... — CSFOTBAL (@fotbal_cs) July 21, 2018

Celý proces je velmi časově náročný. "Především tehdy, když jsou potíže se zdroji. Devadesát procent získám rychle, ale zbylých deset zabere spoustu času a hledání. Musíte jít třeba do regionálních novin, to je šílené," přibližuje.

Aleš Jandač zmapoval českou fotbalovou historii v číslech velmi podrobně, sám má nejraději přelom 80. a 90. let. "Tehdy jsem začal fotbal vnímat. Zajímavá je taky předválečná doba, i když člověk z toho nic nemůže vidět v televizi, takže je to trochu dál," uzavírá povídání.