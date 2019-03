Frydrychův superden: byl u čtyř gólů, ani jeden neslavil. K Baníku mám respekt, řekl

před 46 minutami

Poprvé od listopadu nastoupil obránce Michal Frydrych v základní sestavě fotbalové Slavie a rovnou byl u všech čtyř gólů, kterými Pražané smetli v utkání 24. kola Fortuna:Ligy Baník. Zdá se, že trenér Jindřich Trpišovský v utkání rozluštil rébus, koho ve čtvrtek postavit v odvetě osmifinále Evropské ligy proti Seville na pravou stranu obrany místo vykartovaného Vladimíra Coufala.

Frydrych byl totiž na pravé straně hodně vidět. Svůj výkon ozdobil gólem na 3:0 v závěru utkání. Trefu do sítě bývalého zaměstnavatele ale neoslavoval. "Proti Baníku ne. Mám k němu velký respekt, vyrostl jsem tam, vychovali mě, byl jsem tam kapitán. Nebylo by to vhodné," vysvětlil.

Na návrat do základní sestavy Slavie čekal čtvrt roku. Mezitím hrál pouze jako střídající pár minut proti Opavě, Jablonci a Slovácku. V zahajovací jedenáctce se může opět ukázat už ve čtvrtek v odvetě osmifinále Evropské ligy proti Seville.

"Nechci to prozrazovat. Sevilla je silný soupeř. Je to jedna z variant, ale mám i třetí možnost," snažil se kouč Jindřich Trpišovský před důležitým zápasem skrývat karty. "Chtěl jsem trenérovi ukázat, že jsem nachystaný. Můžu hrát s kýmkoli, to bylo hlavní," prohlásil po utkání odhodlaně Frydrych.

Trenér měl pro devětadvacetiletého odchovance Sokola Hustopeče nad Bečvou jen slova chvály. "Frydrych vyhrál kanadské bodování. Byl u všech gólů, které jsme dali. Je škoda, že ho někdo v patnácti nepřeškolil na útočníka, dneska mohl být v nároďáku," chválil ho kouč Trpišovský. "Jeho produktivita je neskutečná, je to vidět i na tréninku. Má neuvěřitelné zakončení i výběr místa," doplnil.

Skvělý výkon mu ovšem místo v základní sestavě v osmifinále EL nezaručuje. "Ano, zápasu mu vyšel, ale ve čtvrtek to bude utkání v jiném rozpoložení, bude jiný soupeř. Nicméně ukázal, že je připravený," těšilo trenéra Slavie.

Frydrych měl dost času, aby se na utkání nachystal. Trpišovský měl v hlavě sestavu dlouho. "Věděl jsem asi týden dopředu, že budu hrát. Jsem rád, že jsem odehrál celý zápas a dostal jsem se zase do tempa," lebedil si pravý obránce.

Vedle obranné práce přidal i nebývalý příspěvek v ofenzivě. V 18. minutě tečoval střelu Petera Olayinky patičkou, gólman Jan Laštůvka ještě zasáhl, ale Milan Škoda z dorážky otevřel skóre. V 70. minutě jeho centr proměnil Lukáš Masopust. V nastavení se pak trefil hlavou po rohovém kopu a stihl ještě kombinaci se střelcem poslední branky Mickem van Burenem.

"Jsem rád, že jsme zápas takto zvládli. Hráli jsme kombinačně, byli jsme silní na míči a splnili jsme, co po nás trenér chtěl. Hodnotím to pozitivně. Na to, kolik bylo změn, jsme to zvládali s přehledem," uzavřel Frydrych.