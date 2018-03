Není to rozhodující trhák, krotí Kovařík plzeňské oslavy. Slavia nás ještě potrápí, tuší i kouč Vrba

před 1 hodinou

Viktoria Plzeň ve svém čtvrtém jarním ligovém utkání poprvé zvítězila. Zlín porazila na jeho hřišti brankou Koláře 1:0. V prvním poločase soupeře přehrávala, v tom druhém se ale bránila zlínskému tlaku.

Zlín - Plzeň porazila Zlín díky gólu Koláře a napočtvrté se jí podařilo v jarní části ligy zvítězit. Zvýšila tak svůj náskok na čele ligové tabulky na devět bodů. Plzeňští odmítají, že by už bylo o titulu rozhodnuto. Vítězství ovšem považují za velmi důležité.

Klid dal hostům už po dvanácti minutách zápasu Daniel Kolář, když hlavou poslal do sítě ideální centr Kovaříka. "Přešel jsem přes soupeře do vápna. Nabíhali mi tam tři hráči, stačilo mi trefit jednoho z nich," popisoval rozhodující akci utkání Jan Kovařík. "Udělal to skvěle," pochválil spoluhráče Kolář, který míč usměrnil do sítě.

Plzeň se vedoucí brankou uklidnila a po zbytek poločasu byla nebezpečná. Nicméně vyložené brankové příležitosti nepřicházely a ve druhém poločase byl iniciativnější naopak domácí Zlín.

"Zápas lze rozdělit na dvě části. V první jsme byli lepší a vstřelili jsme gól. Měli jsme dobrou mezihru, ve druhém poločase nás ale Zlín zatlačil. Ve druhém poločase jsme trochu motali nohama po tom čtvrtečním zápase. Na to se ale rozhodně nechci vymlouvat, ani tím snižovat dobrý výkon domácích," hodnotil utkání trenér Viktorie Pavel Vrba.

Vítězství posunulo Plzeň zase blíž k vytouženému titulu. V čele tabulky má náskok devíti bodů na druhou Slavii a má skvěle našlápnuto. "Rozhodující trhák to ještě rozhodně není, ale je to hodně důležité," myslí si záložník Kovařík. "Je to příjemné, ovšem taky vím, že Slavie nás chce ještě maximálně potrápit. Tříbodový zisk je pro nás uklidňující. Je to hodně důležité vítězství," komentoval Vrba.

Ten oproti utkání se Sportingem postavil na hrot útoku Tomáše Chorého. Třiadvacetiletý útočník se ale do hry příliš nedostal a brankáře Zlámala za hodinu na hřišti prakticky neohrozil.

"Chorý mohl být bojovnější, chodit si víc pro balóny. Je silný ve vápně, ale bohužel jsme se nedostávali do situací, kdy bychom mu tam mohli posílat míče," hodnotil jeho výkon Vrba. "Čekali jsme, že udrží víc míčů ve středu pole," přiznal.

Kapitán Viktorie Daniel Kolář ocenil tempo utkání. Hrálo se svižně, ale spíš než kombinace nabídl zápas řadu ostrých fyzických soubojů. "Věděli jsme, o co se hraje. Bylo znát, že se hraje o hodně, protože oba týmy jsou v situaci, kdy potřebují vyhrávat," dodal střelec jediné branky utkání.