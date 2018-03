Stoch hrál rukou a Tecl před penaltou fauloval. Video ještě potřebuje vyšperkovat, upozorňuje Hapal

před 12 hodinami

Trenér Sparty Pavel Hapal ve svém prvním derby přišel o poločasový náskok 3:0. Letenští se podle něho nevyrovnali se zhoršeným terénem.

Čím si vysvětlujete, že Sparta v závěrech zápasů herně odejde?

Těch názorů je spousta. Já si nemyslím, že mužstvo je špatně kondičně připravené. Prostě řešíme určité situace špatně, poslední gól padl například po velké individuální chybě. Myslím, že první poločas byl snad nejlepší, který jsem viděl ve Spartě. A to nejen za dob mého působení, vždyť jsme vyhráli 3:0.

V čem je tedy problém?

Kdybych to věděl, tak to změním, aby se to neopakovalo. Musíme trénovat co nejusilovněji, a ten problém zkrátka najít.

Jak zápas celkově hodnotíte?

Bylo to skvělé utkání s bohužel smutným koncem pro sparťanského fanouška.

V zápase byl hodně vidět videorozhodčí. Co říkáte na roli videa v dnešním duelu?

Nechci říkat po dnešku, že video je špatné. Já jsem jeho zastáncem. Přišlo mi ale, že Stoch před prvním gólem hrál rukou. Penaltový faul Štetiny byl jasný, ale před tím si Tecl vybojoval pozici faulem na Costu. Video je jednoznačně dobrá varianta, ale musí se ještě vyšperkovat.

Oproti duelu v Karviné jste udělal změnu v rozestavení. Myslíte si, že jste Slavii překvapili?

Stanciu na pravé straně se role zhostil velmi dobře, stal se mužem zápasu. Lafata s Kadlecem na hrotu bojovali a rvali se. Já si myslím, že hrou jsme Slavii zaskočili. Myslím, že jsme se ve druhé půli nevyrovnali s terénem, bylo to sice pro všechny stejné, ale náš první dotek hlavně ve druhé půli byl hrozně špatný.

Budete se snažit navázat na nějaké herní prvky z dnešního zápasu?

První půle byla dobrá, a pokud na ní hráči navážou, tak bych se konce sezony nebál. Štetina tam navíc měl obrovskou šanci po standardce, kdyby dal na 4:1, tak je po zápase.

Stalo se vám někdy, že jste přišel o tříbrankové vedení po první půli? A jak na výsledek reagují hráči?

Uděláme vše proto, abychom se každým dnem zlepšovali. Hráči si to teďka pijí až do dna. Nepamatuji si, že bychom přišli o vedení 3:0 po poločase, když jsem já trénoval. Ale znamená to, že hlavně musíme makat na taktických trénincích.

Do zápasu jste nasadil místo Ben Chaima Plavšiće. Co říkáte na jeho výkon?

Srdjan Plavšić odehrál velice dobré utkání. Nechci hodnotit jednotlivé výkony, všichni hráli slušně a chtěli zápas vyhrát.

Budete v dalších zápasech vycházet z dnešní základní sestavy?

Budem vycházet ze sestavy, která hrála v prvním poločase. Nejsem zastáncem častého rotování hráčů, musíme to ustálit, takže vyjdeme z toho, co hrálo v první půli.

Jak hodnotíte stav trávníku a počasí?

Letos není mírná zima, je to extrém, hřiště bylo dobře připravené, problém nebyl v terénu, ten dělal až napadaný sníh.