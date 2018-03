Premiéra v derby jako z hororu. První poločas beru na sebe, kál se gólman Kolář. Dosud byl za hrdinu

před 1 hodinou

Jeden gól polovlastní, další laciný po střele Stanciua. Slávistický brankář Ondřej Kolář se v první půli derby zrovna nevytáhl.

Praha - Na jaře byl za hrdinu, třeba v Mladé Boleslavi vyčapal Slavii tři body. Jenže sobotní derby Ondřeji Kolářovi absolutně nevyšlo. Přitom bylo jeho první, do Slavie přišel teprve v zimě.

"Takhle jsem si první derby nepředstavoval. Dostat tři góly na Spartě není nic zrovna pozitivního," prohlásil po zápase.

Nejdřív si srazil do branky prudký centr Stanciua, sparťanská desítka pak třiadvacetiletého gólmana propálila krátce před přestávkou. Na bližší tyč, kterou si hlídají i kluci v přípravce.

"Dneska jsem klukům nepomohl, dostal jsem Spartu na koně. Ve fotbale mi nikdy hůř asi nebylo. Ještě jsem nezažil, abychom o poločase prohrávali 0:3," nehledal výmluvy mladý brankář.

Slávistické jaro přitom začal báječně - hlavně díky jeho výkonu si Slavia před dvěma týdny odvezla tři body z Mladé Boleslavi, jejíž střelce deptal svými reflexivními zákroky.

Jenže derby, to byl jeho zápas blbec.

"Pět utkání nás držel. Dneska mu to moc nevyšlo, moc mu to nelepilo. Na druhou stranu my jsme ho sami dostávali do ne zrovna komfortních situací. Navíc tam měl tři velmi těžké zákroky," bránil Koláře po zápase slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Nakonec si mohli oba oddechnout. Zápas, který v první půli směřoval k debaklu sešívaných, slávisté ve druhé půli zlomili do neuvěřitelné remízy.

"Smekám před klukama, že zápas zvládli. Srovnat na 3:3 bylo něco neuvěřitelného. Je vidět, že v tomhle týmu je obrovská síla. Jsem přesvědčený o tom, že jiné kluby by to už nedotáhly a už vůbec ne v derby. Sparta má obrovskou kvalitu a já tohle beru jako malé vítězství," dodal Kolář.

Sparta sice kvalitu má, ale druhé poločasy z nějakého důvodu nezvládá, čehož si byli slávisté velmi dobře vědomi. "Že bychom mohli ztrátu stáhnout jsem začal pořádně věřit v momentě, když jsme dali na 1:3. Sparta zalezla, opustila to, co hrála v prvním poločase. My jsme je do ničeho nepouštěli. Věděl jsem, že máme výborné standardky, naší zbraní je síla ve vzduchu a pořád jsem doufal, že dáme nějaký gól hlavou. A taky že ano," usmál se.

Zápas to nebyl jednoduchý ani pro jednoho z gólmanů. V první půli si Kolář sice zachytal, ale po změně stran už v sibiřském počasí častěji mrzl. Na pohodě mužům v brance nepřidal ani terén - na kámen zmrzlý, pokrytý čerstvě napadaným sněhem.

"Není ideální na takovém terénu chytat. Každý balon, každý odskok je nepříjemný a já jsem se vždycky modlil, aby mi to nevypadlo, protože ten sníh se na to lepí a já jsem nevěděl, jak to odskočí," postěžoval si. "Musíte používat dvojí krytí, za ruce ještě dávat tělo, ale na tomhle se stejně blbě hejbe," pokračoval.