Byl to můj nejhorší zápas v kariéře, vyprávěl po remíze v derby zdrcený sparťanský útočník Kadlec

před 29 minutami

Útočník Sparty Václav Kadlec byl po derby proti Slavii hodně zdrcený, během rozhovoru jen těžce zadržoval slzy. Zažil prý nejhorší zápas v dosavadní kariéře. Letenští vedli v poločase 3:0, ale nakonec brali jen remízu.

Co probíhalo o poločase v kabině Sparty?

Bavili jsme se o tom, ať neusneme a nikam nepospícháme. Že nemáme důvod se někam hnát. Asi jsme byli klidní až moc.

Pamatujete si nějaký podobný zápas?

Ne.

V jakém je teď stavu mužstvo Sparty?

Každý se teď schoval někam do kouta. Řvali jsme po sobě. Každý si teď musíme nalít čistého vína.

Co zápas zlomilo?

Měli jsme po první půli vícebrankové vedení, to jsme měli udržet. Druhý poločas byl víceméně boj, i my tam měli nějaké náznaky. Slavia měla ve druhém poločase jednu vyloženou šanci po rohu, jinak dala góly v podstatě z ničeho. Bohužel.

Jak moc se na zápase podepsalo počasí?

Hodně. Jak už jsem říkal, druhý poločas byl více boj než fotbal. V tom sněhu byl každý pohyb velice těžký a Slavia si s tím poradila o trochu líp než my.

V zápase bylo hodně situací, kdy rozhodovalo video. Berete to jako přínos?

Ne. Mně se to nelíbí. Celou dobu šel hrát fotbal bez videa, a teď ho tady najednou zavádíme. V první půli se čtyřikrát pouští video, nastavují se dvě minuty, v té druhé neběží ani jednou a nastaví se pět minut. Nechápu proč. Není to pro nás žádná berlička, měli jsme to vyhrát tak či tak, ale je to zajímavé.

Je to zvláštní i v ohledu, že se hráč nemůže ani pořádně radovat po gólu, protože neví, jestli bude platit?

Jednoznačně. Dáte gól a musíte čekat, jestli to bylo regulérně, nebo ne. Nevím, co víc k tomu říct. Mně osobně se to nelíbí, ale já to hodnotit asi nemůžu.

Jak velká je to komplikace do další fáze sezony?

Obrovská. Jablonec vyhrál, Liberec vyhrál, Olomouc hraje s Karvinou, je dost možné, že udělá tři body. Ztráta je to velká.

Jak přímo vy koušete tu remízu?

Už jsem to před chvílí říkal, byl to pro mě nejhorší zápas v dosavadní kariéře.

Po zápase jste si něco vysvětloval s Ondřejem Zahustelem. O co šlo?

Bavili jsme se o té jeho hlavičce, po které byla penalta. Ondra říkal, že se mu to bohužel ztratilo ve světlech. To se prostě stane, to mu nemůže nikdo vyčítat.

Jak dlouho vám bude trvat, než se psychicky seberete?

Nevím. Dlouho. Aspoň, že je teď repre pauza, tak se můžeme dát nějak dohromady. Ale já to budu kousat ještě hodně dlouho. Mrzí mě to hlavně kvůli fanouškům, ti nás celý zápas hnali, a vůbec se jim nedivím, že na nás pískali. Já bych na sebe pískal taky.

Co udělat pro to, abyste nepřicházeli o body na konci zápasů?

Když se na to podívám, tak jsme mohli mít na jaře 15 bodů, čtyřikrát v sezóně jsme vedli. A ve všech těch zápasech jsme to mohli ukopat. Kondicí to není, já sice dneska měl křeče, ale to přisuzuji tomu terénu. Máme dost zkušený tým, musíme to rychle změnit a urovnat.