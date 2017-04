Plzeň měl na začátku nové éry hlídat ve vedení sparťan. Paclík ale raději Křetinskému dluhy zaplatil

před 12 minutami

Napjatý vztah mezi Tomášem Paclíkem a bossem fotbalové Sparty Danielem Křetinským trvá už několik let. Přesně od chvíle, kdy současný majitel do západočeského klubu vstupoval. "Křetínský po mně tehdy chtěl, abych měl v představenstvu člověka ze Sparty," vzpomínal Paclík.

Praha - Nejen kvůli výsledkům na hřišti, ale také vyhroceným vztahům majitelů obou klubů panuje mezi fotbalovou Spartou a Plzní nepřátelská rivalita. Také o ní mluvil boss plzeňské Viktorie Tomáš Paclík během přednášky studentům na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Paclík vstoupil do klubu v létě roku 2010 a o půl roku později už byl jediným majitelem. "Krátce poté, co jsem se stal akcionářem klubu, na mě začali vyskakovat kostlivci ze skříně. V té době měla Viktorka po minulých majitelích závazky v řádech stovek milionů korun, které už byly po splatnosti. Prostě šílená situace," popisoval na únorové přednášce VŠE Paclík.

Hned na začátku musel řešit pohledávku vůči pražské Spartě. "První člověk, za kterým jsem ve fotbale šel, byl Daniel Křetinský. Viktorka měla tehdy vůči Spartě dluh v hodnotě asi čtyřiceti milionů korun," vzpomínal podnikatel.

A právě na podzim roku 2010 se rozhořelo napětí mezi oběma kluby naplno. "Požádal jsme ho, zda bych mohl natáhnout splatnost dluhu do konce roku," vzpomínal muž, který se dlouhá léta živil jako daňový poradce.

Boss Sparty si diktoval podmínky

Křetínský souhlasil. Ale s překvapivou podmínkou. "Chtěl, aby si do představenstva Viktorie mohl dosadit svého člověka ze Sparty," pokračoval Paclík.

Ze začátku nebyl Paclík vyloženě proti, ale definitivně ho odradil další nárok majitele Sparty. "Požádal jsem ho alespoň o snížení úrokové míry, která byla v té době dvanáct procent. Načež mi Křetinský odpověděl, že si od J&T Banky půjčuje také s desetiprocentním úrokem." (Daniel Křetinský vlastní 37% podíl v J&T Bance - pozn. red.)

"V ten moment jsem si uvědomil, že se s Křetinským nemá smysl příliš bavit a raději jsem mu do čtrnácti dnů všechny pohledávky zaplatil, což ho možná urazilo ještě více než to, že jsem nechtěl jeho člověka do představenstva," doplnil Paclík, proč se začal vzájemný vztah obou bossů zhoršovat.

Křetinského kabela na vzájemném vztahu nepřidala

V polovině září roku 2012 se vztahy mezi Spartou a Plzní ještě více přiostřily. Daniel Křetinský se sešel s předsedou fotbalové asociace Miroslavem Peltou, aby mu předal znepokojující důkazy o ovlivňování výsledků ve prospěch Plzně.

Obsah "Křetinského kabely" ale i po letech zůstává zastřený tajemstvím. "Nic z toho, o čem se psalo, že tam je, tam ani být nemohlo. Bránili jsme se soudně a výsledek řízení byl lepší, než jsem čekal," odmítal Paclík nařčení bosse letenského klubu.

"Soudkyně, která dostala případ na starosti, se kauzou zabývala velice precizně. Během řízení se třeba vysílal přenos z inkriminovaného zápasu Plzně s Jabloncem a seděla u toho Dáša Damková, která posuzovala, zda byl téměř každý zákrok odpískán správně," prozradil detaily šéf Plzně, který se celého řízení osobně zúčastnil.

Konečný rozsudek ho velice potěšil. Plzeňský boss přiznal, že cítil velké zadostiučinění. "V rozsudku se mimo jiné objevila věta 'zbavit se svého konkurenta takto neférovými metodami je stejně odpudivé jako korupce sama.' Nikde se o tom nepsalo, ale byl jsem velmi rád, že k tomu došla soudkyně, která nebyla z fotbalového prostředí."

Dnes už má prý s Danielem Křetinským víceméně korektní vztah. "Nenadávám mu a on to taky nedělá. Když se potkáme, tak si dokonce podáme ruku."

autor: David Janeczek | před 12 minutami