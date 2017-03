Nový kouč Rada na Letné: Neřekl bych, že je Sparta nemocná. Ona je zdravá, jen má teď trochu krizi

před 1 hodinou

Trenér Petr Rada dostal ve Spartě smlouvu na dobu neurčitou. Nepovažuje to ale za podstatné. "Nutně teď ptřebujeme zvládnout zápas se Zlínem," zdůrazňuje.

Praha - Zářil jako sluníčko. Zároveň ale Petr Rada, nový trenér Sparty, odmítal na krátkém setkání s novináři teorii, že by se nějak zvlášť vyžíval v završení speciálního hattricku. Koučů, co trénovali reprezentaci, Slavii i Spartu po Česku zase tak moc nechodí.

"Někdo možná takovéhle věci prožívá, ale já ne. Já jsem prostě trenér, dal jsem se na tu práci. A jdu tam, kde dostanu nabídku. Samozřejmě že nabídka od Sparty potěšila. Dá se říct, že mě i trochu překvapila. A ta jednání byla včera velmi rychlá, to musím říct," podotýkal novopečený kouč letenského týmu, který se už dal na Spartě do práce. Hned si na první setkání s hráči připravil taktický trénink.

"Já bych neřekl, že je Sparta nemocná. Já myslím, že je zdravá, jen má trochu krizi," glosoval první zápasy jarní sezony, ve kterých se Sparta nepředstavila v právě dobré formě. A u ligového A-týmu Sparty to stálo postavení dosavadní trenéry Tomáše Požára a Davida Holoubka. V pondělí kolem poledne je Sparta odvolala, večer už začala prosakovat informace, že se klub domluvil na spolupráci s Petrem Radou.

Obecně se má za to, že Sparta rámcově počítá se spoluprací na tři měsíce, které zbývají do konce rozehraného soutěžního ročníku. "Smlouvu mám tedy na dobu neurčitou. Ale to je vážně poslední věc, co bych teď řešil, já tady nejsem kvůli licitování o smlouvě, ale kvůli práci," zdůrazňoval 58letý trenér.

📽️ Nový sparťanský trenér Petr Rada už za sebou má první setkání s medii. Více již brzy na sparta.cz. pic.twitter.com/fmmmcP9cCr — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) March 14, 2017

Už v pátek ho čeká ligový duel se Zlínem. "Ten je důležitý, musíme ho zvládnout, herně i výsledkově. Pak bude čtrnáct dní pauza, tam dostaneme prostor na to, abychom na některých věcech zapracovali intenzivněji. Jestli uspějeme, to stejně záleží v první řadě na hráčích," míní trenér.

Na jaře viděl Spartu v utkáních proti Dukle a v Mladé Boleslavi. "Myslím, že Sparta potřebuje větší údernost, hlavně doma. A někdy chybělo i trochu štěstíčka," domnívá se Petr Rada.

autor: Luděk Mádl | před 1 hodinou

