Novákovi vypršela v Turecku smlouva, odchod do Sparty ale zamítl

Reprezentačního obránce Filipa Nováka hodně mrzelo, že v uplynulém ročníku turecké ligy neudržel s Trabzonsporem vedení v tabulce a obsadil druhé místo. Ze svých sedmi gólů v Süper Lig má radost, ale vyměnil by je za mistrovský titul. Třicetiletému fotbalistovi v tureckém klubu po středečním finále poháru skončí smlouva a Trabzon možná po dvou a půl letech opustí.

Krajní bek v sezoně celkově zaznamenal deset soutěžních branek a byl čtvrtým nejlepším střelcem týmu. "Individuální statistiky jsou hezké. Samozřejmě jsem mohl přidat i pár asistencí, bohužel se mi to nepodařilo a střílel jsem jenom góly, což mě trošku mrzí. Ze začátku sezony jsem říkal, že góly dávat nemusím, důležitý je úspěch týmu. Góly bych vyměnil za to, abychom byli první a slavili titul," řekl Novák v rozhovoru s ČTK.

Trabzonspor ještě po 27. kole vedl tabulku, ale ve zbývajících sedmi utkáních jen dvakrát zvítězil a skončil čtyři body za mistrovským Basaksehirem. "Hodně to mrzí, když jsme to měli tak dobře rozehrané. Poslední zápasy po koronapauze se nám moc nepodařily. Hlavně rozhodla porážka s Denizlisporem ve 32. kole, kdy ztratil i Basaksehir. Kdybychom vyhráli, dotáhli bychom se k nim třeba jen na bod a bylo by to ještě zajímavější do konce. Bohužel jsme prohráli dvakrát za sebou a to nás stálo titul," uvedl rodák z Přerova.

Dohrávat tureckou ligu po koronavirovém přerušení se mu vůbec nechtělo. "Ze začátku jsem si přál, ať je konec. Když se rušily některé ligy, tak jsem si říkal, proč ne ta naše. Hraje se bez fanoušků, i když aspoň pro ty u televize. Měl jsem názor, že se to mělo nechat být. Nakonec jsme to museli dohrát a je obrovská škoda, že jsme si to pak pokazili," konstatoval Novák.

Bývalý zadák dánského Midtjyllandu, Jablonce a Zlína zatím řeší, kde bude jeho kariéra pokračovat. Po středečním finále tureckého poháru s Alanyasporem se z něj stane volný hráč. "Samozřejmě s mojí agenturou Sport Invest jednáme. Dostal jsem nabídku na prodloužení smlouvy i tady. Máme i jiné možnosti, ale před finále poháru se ani nehodí o nich mluvit nebo přemýšlet," prohlásil Novák.

"Chci mít čistou hlavu a pro Trabzon získat trofej. Teprve po finále si řekneme, je to otevřené. Můžu zůstat tady, ale také odejít jinam. Rozhodne nabídka, o které budu přesvědčený, že pro mě bude v součtu všech aspektů nejlepší," doplnil třiadvacetinásobný reprezentant.

Mrzelo ho, že Trabzonspor s prodloužením smlouvy tolik otálel. "Netajil jsem se tím, že jsem chtěl kontrakt podepsat rok dopředu, bohužel se to táhlo dlouho. Klub vyčkával, do toho přišla koronakrize, která obecně uvrhla celý fotbal do nejistoty. Nebylo to nic příjemného. Nerad hraju s pocitem, že se může cokoliv stát. V momentě, kdy nabídka z jejich strany přišla, už jsem se rozhodl počkat do konce sezony a dát si před sebe všechny varianty," přiznal Novák.

"Bylo mi v červnu třicet a je přede mnou jeden z posledních dlouhodobých kontraktů. Chci si to pořádně promyslet, mít jistotu, že další krok bude dávat hlavu a patu. Jednoduše vědět, že jsem se rozhodl správně," upozornil Novák, který se do české ligy ještě vrátit nechce. "Na to je z mého úhlu pohledu brzo. Neformálně se mi ozvala Sparta a vyptávala se na mou situaci, ale poděkoval jsem jim s tím, že momentálně se ještě do Česka nechystám," dodal defenzivní hráč.