Malinský míří z Liberce do Slavie, opačným směrem jdou Jugas a Matoušek

Tomáš Malinský chyběl na úvodním tréninku Liberce před novou sezonou, dle zdrojů Aktuálně.cz je kousek od přestupu do Slavie.

S fotbalisty Liberce začali letní přípravu na novou sezonu i obránce Jakub Jugas a ofenzivní záložník Jan Matoušek, kteří přicházejí na hostování z pražské Slavie. Na prvním tréninku už nebyla jedna z hlavních opor týmu záložník Tomáš Malinský, jenž míří na přestup do jiného klubu. Jak potvrzují zdroje blízké klubu, podle očekávání se jedná o pražskou Slavii.

Informace následně potvrdil i instagramový účet slaviabackstage, který mívá přesné zákulisní informace a za nímž údajně stojí lidé z vedení klubu.

Jugas s Matouškem v uplynulé sezoně hostovali v Jablonci a nyní se přesunou jen o pár kilometrů do sousedního Liberce. První jmenovaný se potýkal se zdravotními problémy, které ho vyřadily ze závěru jara. Osmadvacetiletý Jugas má v lize na kontě 188 startů a osm branek, vedle Slavie a Jablonce působil i v Příbrami, Brně, Zlíně a Mladé Boleslavi.

Také Matoušek zápolil v průběhu uplynulé sezony se zraněním a v jarní části nedal ani jeden gól. V nejvyšší soutěži odehrál dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál 50 utkání a vstřelil 16 branek. Stejně jako Jugas působil i v Příbrami. Na hostování ze Slavie získají Liberečtí také devatenáctiletého obránce Daniela Koska, který si v lize dosud připsal jediný start.

Slovan naopak přijde o další oporu, osmadvacetiletý Malinský má totiž namířeno do jiného klubu, který Severočeši nespecifikovali. Přestup jednoho ze tří nejlepších libereckých střelců uplynulého ligového ročníku se dotahuje.

Slovan už přišel o řadu hráčů. Trojice útočník Jan Kuchta, obránce Ondřej Karafiát a záložník Jan Beran zamířila do mistrovské Slavie, byť poslední z nich by měl na severu Čech na podzim ještě hostovat. Po vypršení hostování z Edenu do přípravy Liberce už nenastoupili středopolaři Alexandru Baluta a Jakub Hromada, ze stejného důvodu skončil Ukrajinec Achmed Alibekov. Obránce Matěj Hybš odešel do Plzně a útočník Elvis Mashike Sukisa si hledá nové angažmá.

S Libercem bude zatím trénovat útočník Michael Rabušic, kterému skončila smlouva v Českých Budějovicích. Na severu Čech už v minulosti úspěšně působil.

K týmu se připojili i dva devatenáctiletí útočníci - Černohorec Nikola Gluščevič z mládežnických celků FC Sevilla a stejně starý Slovák Lukáš Csáno z Trnavy. Šanci dostal i záložník Jakub Barac z Varnsdorfu.

Liberec v uplynulé ligové sezoně obsadil páté místo v tabulce a z kvalifikačního utkání proti Mladé Boleslavi postoupil do 2. předkola Evropské ligy.