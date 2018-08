Mladá Boleslav deklasovala Opavu šesti góly, Zlín udolal Teplice brankou v nastavení

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Opava nenavázala na remízu z minulého kola a v Mladé Boleslavi prohrála rozdílem třídy. Zlínu vystřelil vítězství nad Teplicemi v poslední možné chvíli Jakubov, Liberec remizoval s Bohemians.

Mladá Boleslav/Liberec/Zlín - Fotbalisté Mladé Boleslavi v duelu 5. kola první ligy doma deklasovali nováčka z Opavy 6:1 a na svém stadionu tak vyhráli teprve podruhé z posledních 11 zápasů. Hattrickem se o to zasloužil ruský útočník Nikolaj Komličenko, který se tak s pěti trefami v sezoně dostal do čela tabulky střelců.

Liberec doma remizoval 1:1 s Bohemians 1905 a v první lize nezvítězil počtvrté za sebou. Na konci první půle otevřel zápas gólem hostující Rudolf Reiter, v 52. minutě vyrovnal náhradník Elvis Mashike Sukisa. Oba týmy ve druhém poločase zahodily řadu šancí.

Zlín zdolal v pátém ligovém kole Teplice 1:0 a ve třetím domácím zápase po sobě ševci rozhodli o bodovém zisku až v závěru utkání. Jedinou branku vstřelil v 93. minutě po pouhých čtyřech minutách na trávníku Alexander Jakubov.

Opava poprvé v sezoně nastoupila se čtyřmi obránci, což se neukázalo jako dobrý krok i vzhledem k nejistotě srbského stopera Radiče. Ten už po dvou minutách při snaze o kličku ztratil míč a pustil domácí do brejku. Přes Komličenka a Diviše se dostal míč ke zcela volnému Ladrovi, kterého ještě brankář Fendrich vychytal, ale Komličenko hlavou dorazil míč do sítě.

Po dvaceti minutách Radič opět chyboval, když nebyl důrazný v souboji s Ladrou po dlouhém výkopu, míč se dostal k Takáscovi, který kolmicí vyslal na steč Komličenka a ruský útočník přehozením brankáře skóroval podruhé.

Teprve pak začala hrát i Opava, která do té doby působila zakřiknutě. Pomohl jí i rohový kop Zapalače, po němž Helebrand přetlačil ve vápně Hůlku a snížil. Slezané rázem byli jak politi živou vodou. Bylo jich plné hřiště, vyhrávali většinu soubojů a vytvářeli si velký tlak. Domácí se často zmohli jen na odkopy.

Helebrand měl další šanci, ale Šeda si s jeho střelou nadvakrát poradil. A po srovnání sahal zejména Puškáč, který ve 40. minutě běžel sám na brankáře, ale Šeda ho ustál a nepříliš dobře umístěnou střelu vyrazil.

V závěru poločasu domácí vysvobodil opět Komličenko. Nejprve kolmicí vysunul Konatého, který mu míč vrátil, Komličenko dobře vypálil, a i když brankář Fendrich stačil míč vyrazit, Takács dorážel do prázdné branky, čímž před půlí domácí uklidnil a změnil ráz utkání.

A v 53. minutě přišlo definitivní rozuzlení, když po rohu vznikl ve vápně Opavy závar a Takács dotlačil míč do branky. Poprvé v kariéře tak v lize skóroval dvakrát v jednom utkání. Dosud měl na kontě jen tři branky.

Opava po zranění Svozila opět přešla na hru na tři obránce a nasadila vysokého útočníka Smolu. Jenže Boleslav podobné trable jako v první půli nepřipustila. Naopak po dalším brejku vybojoval na brankáři penaltový faul Konaté a Komličenko z pokutového kopu završil svůj hattrick. Už po pěti kolech tak má více branek než za celou minulou sezonu.

Vydařený zápas korunoval Komličenko přihrávkou na Ladru, který se ještě pustil do kličky a následně přidal šestý gól domácích. Mladá Boleslav tak vyrovnala svou nejvyšší výhru v lize z listopadu 2015, kdy rovněž 6:1 přehrála doma Jihlavu. A to ještě Přikryla vychytal Fendrich.

Gól Bohemians v závěru rozhodčí neuznal

Liberec byl v úvodu proti Bohemians aktivnější, ale první větší možnost si vypracoval až ve 30. minutě, kdy Karafiátova dělovka proletěla těsně nad břevnem. Na druhé straně Bartek nebezpečně přihrával v šestnáctce, ale Mašek ani Hilál na míč těsně nedosáhli.

V závěru poločasu domácí polevili a Bohemians je za to potrestali. Ve 42. minutě se Filip Hašek prodral ke střele, gólman Hladký míč vyrazil jen k volnému Reiterovi a ten hlavou snadno trefil odkrytou branku.

Slovan do druhého dějství vstoupil mnohem lépe a sevřel pražského soupeře u jeho pokutového území. Breite vypálil nepřesně a Potočného tvrdou ránu vyrazil brankář Valeš.

V 52. minutě už srovnal Mashike Sukisa, který převzal Karafiátův pas za obranu a propálil Valeše mezi nohama. Konžský útočník si připsal premiérový gól v české nejvyšší soutěži.

"Klokanům" mohl brzy vrátit vedení Hilál, který obešel stopera Karafiáta, ale Hladký jeho střelu se štěstím vykopl. Liberecký brankář o chvíli později vyrazil i další pokus bahrajnského forvarda z hranice šestnáctky.

Pak opět převzali iniciativu domácí. Valeše nejprve zachránila tyčka při Ševčíkově přízemní ráně a gólman Bohemians chvíli nato vychytal Breiteho. Minutu před koncem Nečas dostal míč podruhé do domácí sítě, ale gól nebyl uznán kvůli zřejmě špatně signalizovanému ofsajdu.

Severočeši se museli spokojit s třetí ligovou remízou po sobě. Bohemians na hřišti Liberce nezvítězili ani v 17. utkání samostatné nejvyšší soutěže.

Žolík Jakubov přisoudil tři body Zlínu

Do sestavy Zlína se vrátil uzdravený kapitán týmu Jiráček a také útočník Poznar. Teplický trenér Šmejkal po domácí prohře 0:4 se Spartou dal poprvé v tomto ročníku příležitost brankáři Grigarovi a na místě stopera se místo Krále objevil Hošek.

Ševci měli po celý úvodní poločas vytrvalou územní převahu, ze které si vypracovali i několik slibnějších šancí. V úvodních deseti minutách dvakrát zahrozil aktivně hrající Traoré. Poprvé překonal i brankáře Grigara a míč před cestou do sítě vykopl stoper Jeřábek. Při další příležitosti mířil vedle.

Severočeši se zatáhli do defenzívy a s hrou do plné obrany měli domácí problémy, protože většinu pokusů o nakopávané míče stačili tepličtí zadáci odvrátit. Do největší příležitosti se dostal pouze ve 21. minutě po Podiově centru Gajič, který hlavou přestřelil branku.

Hosté se často z obrané ulity nedostali. Zahrozili vážněji pouze jednou ve 35. minutě, kdy střelu Žitného z hranice trestného území stačil brankář Dostál vyrazit.

I ve druhém poločase si Zlín udržoval územní převahu, která ale končila na nepřesnostech. Chyby soupeře v rozehrávce využívali tepličtí fotbalisté k rychlým protiútokům. Do tří šancí se dostal Vaněček, který propásl největší příležitost ke skórování v 75. minutě, kdy se ocitl sám před Dostálem, brankář Zlína ale slabou střelu chytil.

V závěru se dostal ještě dvakrát do zakončení Beauguel, ale gólově se prosadil až střídající Jakubov, který po centru Podia zblízka překonal Grigara. Zlín tak doma potřetí za sebou rozhodl o bodech až v závěru zápasu - proti Mladé Boleslavi zajistil výhru 3:2 v 80. minutě Matejov a proti Jablonci trefil remízu 1:1 v 90. minutě Beauguel.

5. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - SFC Opava 6:1 (3:1)

Branky: 3., 21. a 58. z pen. Komličenko, 44. a 53. Takács, 67. Ladra - 27. Helebrand. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Vít. ŽK: Schaffartzik (Opava). Diváci: 3100.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Král, Keresteš - Hůlka (73. Kateřiňák), Takács - Diviš (65. Přikryl), Ladra, Konaté - Komličenko (81. Mareš). Trenér: Weber.

Opava: Fendrich - Hrabina, Svozil (52. Smola), Radič, Helebrand - Kuzmanovič, Schaffartzik, Jursa, Zapalač (83. Janetzký) - Jurečka (70. Řezníček), Puškáč. Trenér: Skuhravý.

Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 1:1 (0:1)

Branky: 52. Mashike Sukisa - 42. Reiter. Rozhodčí: Proske - Kotík, Antoníček. ŽK: Breite, Malinský, Karafiát - F. Hašek, Bederka. Diváci: 4991.

Sestavy:

Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Mara - Breite, Ševčík - Malinský (79. Nešický), Potočný (62. Oršula), Pešek (46. Mashike Sukisa) - Pázler. Trenér: Hornyák.

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - Reiter, Švec (55. Bederka), F. Hašek, Vodháněl - Hilál (75. Nečas), Mašek (67. Juliš). Trenér: M. Hašek st.

Fastav Zlín - FK Teplice 1:0 (0:0)

Branka: 90.+4 Jakubov. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. ŽK: Poznar - Jeřábek. Diváci: 3402

Sestavy:

Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Traoré, Jiráček (71. Džafič), Bartošák - Beauguel (89. Jakubov), Poznar (85. Železník). Trenér: Bílek.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Hošek, Krob - Ljevakovič (79. Trubač), Kučera - Hyčka, Žitný, Hora (54. Shejbal) - Vaněček (90.+1 Červenka). Trenér: Šmejkal.