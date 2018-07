Krmenčíka trápilo vedro, pak opět udeřil. Přesto k němu měl Vrba výhrady

před 1 hodinou

Jedinou branku v zápase druhého kola FORTUNA:LIGY mezi Plzní a Libercem vstřelil Michael Krmenčík.

Plzeň - Plzeňský fotbalista Michael Krmenčík přiznal, že při zápase s Libercem mu dělalo problémy velké vedro, i tak v 61. minutě dohrávku druhého ligového kola rozhodl jediným gólem. Trenér úřadujícího mistra Pavel Vrba měl k výkonu reprezentačního útočníka v prvním poločase výhrady.

"Asi to byla vydřená výhra. Bylo velké vedro, které osobně špatně snáším. Ale pro oba týmy to bylo stejné a zaslouženě jsme vyhráli," řekl Krmenčík na tiskové konferenci.

Viktoria zvítězila i ve druhém utkání prvoligové sezony a Krmenčík si připsal druhou branku. "Za plný počet bodů jsme všichni rádi, to se od Plzně chce. Vždycky chceme vyhrát, doma nás žene plný stadion, ještě o to krásnější to je," uvedl pětadvacetiletý hráč. "Já jsem hlavně rád, že se vyhrává. Nesleduju góly, i když je hezké, když ho člověk dá. Dvě vítězství na začátku sezony jsou pro mě víc," doplnil Krmenčík.

Přiznal, že jeho vítězná branka byla trochu šťastná. "Honza Kopic to dával pod sebe, já jsem Čermusovi (Aleš Čermák) volal, ať mi to pustí. On to ještě nějak tečnul, já jsem stihl zareagovat a naštěstí to padlo do brány. Takže jsem rád," popsal Krmenčík.

V prvním poločase se mu moc nedařilo, ve formaci na dva útočníky se s ofenzivním kolegou Jakubem Řezníčkem prakticky nedostával do hry. "Jsme tam běhali s Řízkem dá se říct jen tak, nikdo jsme nikoho neměli. Druhý poločas byl Čermus podhrotový hráč. Už jsme věděli, kdo koho mám mít a hra se zvedla. Druhý poločas jsme hráli líp než první," přiznal rodák z Kraslic.

Hry na dva útočníky se však nezříká. "Je to všechno o tréninku. Trenér Vrba ví, jak máme hrát a co máme dělat. Je jenom na něm, jak se rozhodne. Má dvě volby," konstatoval Krmenčík.

Kouč Pavel Vrba od něj v prvním poločase čekal víc. "Můžu mu vytýkat možná to, že souhra se spoluhráči měla být výrazně lepší, měl se prosadit víc. Zase mu musím poděkovat, že ve druhém poločase dal gól, který nebyl vůbec jednoduchý. Při teči Čermáka se zachoval dobře a zápas rozhodnul," prohlásil Vrba. "Jsem náročný a určitě chci, aby se hráči prosazovali výrazněji. Góly, které dává, jsou pro nás důležité," dodal trenér Viktorie.