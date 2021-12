Karviná - Sparta 0:0. Letenští ve Slezsku bojují o důležité body

Dnešní utkání je pro oba celky velmi důležité. Karviná by už konečně potřebovala zabrat a připsat si první vítězství do ligové tabulky. Naopak Sparta má naprosto odlišné trable. Body potřebuje z důvodu boje o titul. Na první místo totiž ztrácí pět bodů a případná ztráta v Karviné by byla velkým problémem.