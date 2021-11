Sparta - Liberec 1:1. Domácí mohli po pauze znovu udeřit, Hložek ale v šanci selhal

Je za námi úvodní půle zápasu. Do ní vstoupila lépe Sparta, která se hned v 5. minutě ujala vedení. Po výborném centru Sáčka otevřel skóre hlavou Adam Karabec. Hosté kontrovali po několika minutách, avšak Koscelník nepřekonal Holce. Ve 33. minutě se již Liberec radoval z vyrovnání. Špatnou hru defenzívy Sparty potrestal Christian Frýdek, který zakončil svůj únik chladnokrevným lobem. Pražané mohli ještě v posledních vteřinách získat vedení zpět, ale po chybě Knoblocha nedostali míč do brány. Do kabin se tak oba tým rozcházejí za nerozhodného stavu.