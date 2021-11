Na tribunách jen tisíc lidí? Nechápu, proč nemůže přijít víc očkovaných, čílí se Vrba

Trenér fotbalistů Sparty Pavel Vrba nechápe, proč očkovaní lidé proti koronaviru můžou chodit do obchodů a restaurací, ale sportovní akce smí navštívit maximálně 1000 lidí. Jeho svěřenci ve výročním zápase v 16. prvoligovém kole zdolali Liberec 2:1 před zraky 977 diváků. Vrbu potěšilo, že Pražané vzhledem k vývoji tabulky naplno bodovali. Doufá však, že se jim více začne dařit venku.

Vláda kvůli šíření koronaviru nařídila, že sportovní utkání může od pátečních 18 hodin navštívit maximálně 1000 osob. Platí, že musejí být po očkování nebo prodělaném covidu. Od srpna mohly být sportovní a kulturní události zaplněny ze 100 procent kapacity při prokázání bezinfekčnosti.

"Trápí mě, že nebudou fanoušci. Připadá mi absolutně nelogické, jestliže je někdo očkovaný a může chodit do obchodu, do hospody, kamkoli a nemůže přijít na sportovní utkání. Přitom se může prokázat, že je očkovaný. Vůbec tomu nerozumím, jsou to zvláštní věci," řekl na tiskové konferenci Vrba, jehož tým si proti Slovanu speciálními dresy připomněl 128. výročí založení klubu.

"Samozřejmě nejsem člověk, který by měl o tom rozhodovat. Minimálně mi přijde zvláštní, že na sportovní akce s očkováním nemůžete a na jiné ano," dodal.

Jeho hráči mu ale udělali radost ubojovanou výhrou 2:1.

"Líbí se mi, když jsou fanoušci na stadionech. Vadilo mi, že dnes bylo necelých tisíc diváků. Mohlo jich být tady mnohem víc. Líbila se mi skvělá atmosféra na Slovácku, i když se mi nelíbil výsledek (0:4) a to, jak jsme hráli. Jsem spíš pro to, aby diváci, kteří dělají všechno pro to, aby byli zdraví a neměli žádný problém, byli puštěni na zápasy. To je můj názor," uvedl sedmapadesátiletý rodák z Přerova.

Sparťané se po výhře nad Slovanem posunuli na třetí místo. Na druhou Plzeň ztrácí dva body a na vedoucí Slavii pět. Pražané pod Vrbou v 17 domácích ligových duelech neprohráli, z toho si připsali 16 vítězství. V ligové sezoně však na hřištích soupeřů získali jen 11 z celkových 36 bodů.

"Chci vyhrát každý zápas. Důležité je to, abychom byli doma úspěšní. Chceme být úspěšnější i venku, což se nám zatím nedaří tak, jak bychom chtěli. Při dnešní tabulce, v níž jsou vepředu čtyři mužstva, bude každá ztráta bolet. Hlavně budeme muset ve venkovních zápasech bodovat víc než doposud. Doma se nám to daří, bohužel venku ztrácíme body, které nám teďka chybí. To je pro mě chyba a vadí mi to," prohlásil Vrba, který v minulosti vedl Plzeň, ruskou Machačkalu, bulharský Ludogorec Razgrad nebo českou reprezentaci.