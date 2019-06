Plzeň ulovila posilu v Anglii. Stoper Baníku Stronati míří do polské Poznaně

před 1 hodinou

Fotbalisty Plzně posílil slovenský záložník Christián Herc, který přišel na dvouleté hostování s opcí z anglického Wolverhamptonu.

Poslední rok a půl dvacetiletý hráč hostoval v Dunajské Strede. Herc je čtvrtou letní posilou Viktorie po záložníkovi Lukáši Kalvachovi, obránci Adamu Hlouškovi a útočníkovi či záložníkovi Ondřeji Mihálikovi. Na stopera Jakuba Brabce klub uplatnil opci.

Herc do Wolverhamptonu přestoupil v roce 2015 z Nitry. V prvním týmu se ale neprosadil.

"Christiána jsme pozorně sledovali během jeho působení v Dunajské Stredě a velmi nás zaujal. Jsem tedy rád, že jej nyní můžeme přivítat u nás ve Viktorii. Slibujeme si od něj posílení středu hřiště, navíc ideálně zapadá do naší koncepce, kdy jsme chtěli omladit a oživit tým," řekl pro klubový web generální manažer Plzně Adolf Šádek.

Herce láká možnost hrát evropské poháry. "Na nové angažmá ve Viktorii se hodně těším. Vím, že v klubu v minulosti působilo a i nyní působí hodně slovenských fotbalistů, kteří slavili s klubem velké úspěchy. Rád bych na ně navázal. Česká liga i zápasy v evropských pohárech jsou pro mě obrovskou výzvou," uvedl.

Rodák z Levice je členem reprezentační jednadvacítky a nechybí v nominaci na červnové přípravné zápasy proti Arménii a České republice, s níž se Slováci střetnou v neděli v Rakousku.

Baník nejspíš přijde o oporu defenzivy

Fotbalový obránce Patrizio Stronati má podle polských médií blízko k přestupu z Baníku Ostrava do Lecha Poznaň. List Gazeta Wyborcza napsal, že čtyřiadvacetiletý stoper začátkem týdne klub navštívil a sedminásobný polský mistr jedná o jeho angažování.

Stronati má v Baníku smlouvu ještě na tři roky. Server transfermarkt.com odhaduje hráčovu hodnotu na 900.000 eur (23 milionů korun).

V ostravském klubu Stronati před šesti lety začal prvoligovou kariéru, v roce 2015 odešel do Austrie Vídeň. V roce 2017 hostoval v Mladé Boleslavi, a když se ani po návratu do Rakousku neprosadil do kádru Austrie, vrátil se loni do Baníku.

V první lize dosud bývalý český mládežnický reprezentant odehrál 87 zápasů a dal čtyři góly. Baníku letos pomohl do finále domácího poháru.