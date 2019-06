Sparta bránila katastrofálně, ještě potřebuje posílit, míní Uhrin starší

před 2 hodinami

Dušan Uhrin starší působil v roli trenéra v několika českých i zahraničních klubech a v roce 1996 dovedl národní tým na mistrovství Evropy až k titulu vicemistra. Mezi své největší úspěchy počítá ze začátku devadesátých let dvě zlaté ligové sezony se Spartou a třetí místo v nultém ročníku Ligy mistrů. "K návratu do úspěšných sezon potřebuje Sparta posílit kvalitními fotbalisty na třech místech,“ zdůraznil uznávaný trenér hned v úvodu rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Kde vidíte největší slabiny současného letenského týmu?

V obraně a především v doslova katastrofálním bránění při standardních situacích soupeře. Vždyť snad většinu gólu inkasovala po rohových kopech. Jde však nejen o chyby zadáků, ale o špatnou obrannou činnost celého mužstva. Větší kvalitu bych požadoval u pravého beka i obou stoperů, včetně jejich rychlých a přesných přihrávek při přechodu do útoku. Aspoň jeden výborný zadák by byl moc potřeba. Třeba by to mohl být nově získaný norský pravý obránce Vindheim, pokud se brzy adaptuje na české prostředí, což je u zahraničních fotbalistů vždy otazník. Jinak za správný krok považuji zařazení Milana Heči na post brankářské jedničky.

A jaký je váš názor na "starousedlíka" Costu a benjamínka Plechatého?

Costa má už sparťanské srdce, které u některých jeho spoluhráčů postrádám. Jen mě mrzí jeho kolísavé výkony. Plechatý je nesporný talent, ale potřebuje hrát a ne sedět na lavičce. Je však rovněž nutné, aby měl vedle sebe stoperskou osobnost a mužstvu se pravidelně dařilo.

Záložní řadu tvoří především mladíci, Co byste řekl na jejich adresu?

Hložek v několika utkáních potvrdil, že už v 17 letech je pan fotbalista. Je to velká naděje celého českého fotbalu a je na nejlepší cestě, aby se stal špičkovým hráčem. Nejméně tři až čtyři roky by však měl sbírat další potřebné zkušenosti v české lize. Ve velice dobrém světle se několikrát ukázal i rychlý a průbojný Drchal a je jen obrovská škoda, že po několika zápasech znovu skončil na operačním stole a zase bude zřejmě několik měsíců marodit. Perspektivu má i Sáček, ale kvalitní výkony podává jen v případě, když se celému týmu daří. Často se v základní sestavě objevuje i Karlsson. V několika zápasech sklízel potlesk, ale někdy ho nebylo skoro vidět.

A co Kanga? Vidíte ho jako posilu?

Je to dobrý fotbalista, ale jeho obrovským problémem je nedisciplinovanost. Na hřišti dostává téměř pravidelně žluté karty a nedávno ho potrestala i Sparta. V některých utkáních se jevil jako posila, ale jindy zase pro změnu jako slabina. Nechyběly názory, že by snad mohl být i tím potřebným špílmachrem, ale brzy se ukázalo, že kvalitní dirigent mužstvu stále chybí. Zvláště ti už zmíněné mladíci by ho nutně potřebovali. .

Nepotřebuje Sparta také kvalitního koncového hráče?

Samozřejmě, zvláště po vážném zranění Drchala. Tento problém se však zdá být vyřešen. Po několika Kozákových vydařených zápasech v Liberci se domnívám, že je to jeden z dostupných koncových hráčů, který by měl sparťanskou ofenzívu posílit. Má zkušenosti z italské i anglické ligy a jeho sedm jarních ligových gólů v libereckém dresu mnohé dokazují.

Po Horňákovi převzal trenérskou taktovku Václav Jílek. Vidíte to jako optimální řešení?

Přechod Horňáka od juniorky do realizačního týmu a potom dokonce na trenérskou lavičku jsem uvítal. Má velké hráčské zkušenosti a obrovské sparťanské srdce. Pokud jde o Václava Jílka, který přišel na Letnou z Olomouce, tak osobně ho neznám. Přeji mu, aby se mu dařilo a přivedl Spartu na domácí i zahraniční scéně tam, kam svojí tradicí patří.

Takže v jakém světle vidíte nejbližší sparťanskou budoucnost?

Není tak zle, jak se občas říká. Vždyť v jarní tabulce základní části skončila Sparta na nejvyšší příčce. Je sice pravda, že nejednou víc potěšil bodový zisk, než předvedená hra. Po předchozím nevhodném doplňování mužstva sotva průměrnými zahraničními hráči se začal budovat nový tým, což vždy vyžaduje určitou míru trpělivosti. Na cestě k očekávaným úspěchům a při řešení různých problémů by měla mít důležité slovo trojice majitel, sportovní ředitel a trenér. Avšak závěrečný verdikt patří trenérovi. Ten by měl být osobností, která je plně odpovědná za výkony a výsledky svých svěřenců.