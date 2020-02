Baník v ligové generálce prohrál se Stabaekem 0:2

Fotbalistům Ostravy se nepovedla generálka na jarní část prvoligové sezony a na Maltě podlehli norskému Stabaeku 0:2.

Baník v zimní přípravě pod novým trenérem Lubošem Kozlem z deseti zápasů pětkrát prohrál v normální hrací době a s Dunajskou Stredou v Tipsport lize padl po penaltovém rozstřelu.

Ostravský tým první branku inkasoval už po 20 vteřinách hry od Oly Brynhildsena. Blízko vyrovnání byl Roman Potočný, ale zimní posila z přímého kopu trefila tyč. Po hodině hry vedení Stabaeku pojistil Emil Bohinen z penalty.

"Z mého pohledu úplně zbytečná prohra. Dostaneme po nesmyslné chybě gól asi po dvaceti sekundách a od toho se to odvíjelo. Byli jsme deset minut jako v Jiříkově vidění. Pak jsme to srovnali a dostali hru pod kontrolu, i začátek druhého poločasu byl dobrý. Potočný trefil tyč, byly tam i další šance, například Fleišman. Bohužel ve finále jsme zatím slabí a to musíme zlepšit," citoval klubový web Kozla, jehož svěřenci zahájí druhou část ligové sezony v sobotu 15. února na hřišti Slovácka.

Liberec v Turecku po obratu zdolal ukrajinský Černihiv 2:1 díky dvěma gólům bosenské zimní akvizice Imada Rondiče. "Celkově jsme se zápasem spokojeni, protože jsme vyhráli. Myslím si, že jsme předvedli dobrý, kvalitní a bojovný výkon," uvedl pro liberecký web Miroslav Holeňák, asistent hlavního trenéra Pavla Hoftycha. "Nastoupili mladší hráči jako například Krikri (Kristian Michal) a poté i Bery (Michal Beran). Jsme rádi, že jsme si mohli vyzkoušet i různé varianty," doplnil Holeňák.

Příbram rovněž na soustředění v Turecku remizovala 1:1 s ruskou Tulou. Středočeši, za které vyrovnal Martin Nový, měli problémy s disciplínou. Vyloučeni byli Karel Soldát i Mihailo Cmiljanovič, ale Příbram po vystřídání mohla dohrát v plném počtu hráčů.

Přípravná fotbalová utkání:

Baník Ostrava - Stabaek Fotball 0:2 (0:1)

Branky: 1. Edvardsen, 63. Bohinen z pen.

Sestava Ostravy: Laštůvka - Fillo (68. Jánoš), Pokorný (68. Stronati), Svozil (68. Procházka), Holzer (68. Fleišman) - Kuzmanovič (68. Jirásek), Hrubý (68. Buchta), Kaloč, Reiter (46. De Azevedo) - Potočný, Smola (32. Šašinka). Trenér: Kozel.

1. FK Příbram - Arsenal Tula 1:1 (0:1)

Branky: 73. Nový - 38. Lomovickij.

Sestava Příbrami: Vantruba - Pazdera, Kvída, Kleščík, Cmiljanovič (40. Nový) - Voltr (85. Budínský), Soldát (65. Dramé), Rezek, Sehit (46. Kříž), Díl (46. Polidar) - Slepička (60. Šašinka). Trenér: Nádvorník.

Slovan Liberec - Desna Černihiv 2:1 (2:1)

Branky: 17. a 37. Rondič - 7. Kalitvincev.

Sestava Liberce: Knobloch - Fukala, Chaluš, Alibekov (11. Karafiát), Mara - Hromada (61. Beran), Michal - Koscelník (61. Pešek), Baluta, Hybš (61. Malinský) - Rondič (68. Kuchta). Trenér: Hoftych.