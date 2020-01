Španělsko Spartě nepřeje, Plzni se na Pyrenejském poloostrově daří

Fotbalisté Sparty neuspěli ani ve druhém přípravném zápase na soustředění ve Španělsku. Naopak Plzeň na jihozápadě Evropy vyhrála i druhou přípravu, CSKA Sofia zdolala hladce 3:0.

Po čtvrteční nečekané porážce 1:2 od domácího třetiligovému týmu nepotvrdili sparťané roli favorita ani proti norskému vicemistrovi Bodö Glimt a v Marbelle překvapivě prohráli stejným poměrem.

Sparťanští trenéři postavili zcela odlišnou jedenáctku. Na rozdíl od čtvrtečního zápasu nasadili prakticky nejsilnější sestavu i s uzdraveným kapitánem Dočkalem, který si po zimním návratu na trávníky po vleklém zranění achillovky připsal druhý start.

Norský vicemistr se ve čtvrté minutě dostal z penalty do vedení, ale hned za čtyři minuty po Dočkalově centru srovnal rybičkou Krejčí. Sparťané měli herně výrazně navrch, ale v koncovce si počínali ledabyle.

Ještě před přestávkou Kanga neproměnil penaltu a Tetteh selhal v úniku. Stejný hráč po změně stran při dalším brejku trefil jen tyč a brankovou konstrukci napálil i Krejčí. Letenští za zahozené šance pykali v 80. minutě, kdy Konradsen poslal míč zblízka nechytatelnou ranou pod břevno.

V zimní přípravě už sparťané odehrají pouze generálku ve čtvrtek proti švédskému Malmö.

Obrana Západočechů byla zase bezchybná

Plzeň, druhý tým české ligy, navázala proti CSKA Sofia na čtvrteční vítězství 1:0 nad japonským Šonanem Bellmare a v dosavadních pěti zápasech zimní přípravy inkasoval jediný gól. Dvakrát se dnes prosadil Jan Kovařík.

Západočeši měli utkání proti čtvrtému týmu bulharské ligy pevně pod kontrolou a k první střele pustili soupeře až v 86. minutě. Svou převahu Plzeňané korunovali vedoucím gólem šest minut před přestávkou, kdy Kovařík usměrnil do sítě Hlouškovu střelu.

Stejný hráč po chybě soupeřovy obrany tři minuty po změně stran zvýšil a skóre v 70. minutě uzavřel po presinku a gólmanově zaváhání střídající Alvir.

Nový plzeňský trenér Adrián Guľa nasadil až na hrotového útočníka Beauguela jinou sestavu než ve čtvrtek. Stejně jako v předchozím průběhu přípravy hrála Viktoria v ofenzivním rozestavení 4-3-3. V předposledním utkání na soustředění nastoupí Západočeši v pondělí proti švédskému Örebru.

"V prvním poločase hráli kluci rychle a sebevědomě, dostávali se do zajímavých pozic, akorát jsme mohli být ještě produktivnější. Ve druhé půli po gólu na 2:0 jsme si to trochu zkomplikovali, ale je dobře, že jsme to viděli v zápase a budeme to moci napravit," uvedl pro klubový web Guľa.

"Pak nám pomohla střídání, dostali jsme se zpět do hry, byli jsme jistí, sebevědomí. Ve větší části zápasu jsme podali velmi slušný výkon, ale byly tam pasáže, které musíme ještě vylepšit," dodal slovenský nástupce Pavla Vrby.

Přípravná fotbalová utkání ve Španělsku:

Sparta Praha - Bodö Glimt (Nor.) 1:2 (1:1)

Branky: 8. Krejčí - 4. J. Hauge z pen., 80. Konradsen.

Sestava Sparty: Nita - Vindheim, Štetina, Lischka, Frýdek - Dočkal (69. Karlsson), Trávník, Kanga, Krejčí, Hložek - Tetteh (69. Graiciar). Trenér: Jílek.

Viktoria Plzeň - CSKA Sofia 3:0 (1:0)

Branky: 39. a 48. Kovařík, 70. Alvir.

Sestava Plzně: Hruška - Řezník, Hejda (77. Gabriel), Brabec, Hloušek (77. Chorý) - Bucha, Čermák, Kalvach - Kayamba, Beauguel (62. Alvir), Kovařík. Trenér: Guľa.