Česká liga ve hře FIFA? Dohoda je nejblíž za poslední roky, inspirací je i Rumunsko

Čeští hráči počítačové hry FIFA roky marně volají po zařazení české ligy do nejhranějšího simulátoru fotbalu na světě. V jednom z příštích dílů hry by se mohli dočkat. Jednání mezi Ligovou fotbalovou asociací a výrobcem Electronic Arts běží. Nic ovšem není jisté.

Naposledy se česká fotbalová liga objevila ve FIFĚ v roce 2011. Pak se z populární hry vytratila a dosud se tam nevrátila. Zatím. Nové kolo jednání mezi Ligovou fotbalovou asociací a výrobcem EA Sports naznačuje, že by se v dohledné době mohl konat očekávaný návrat. I když cesta k němu rozhodně není snadná.

"Je to významně složitější než ligu ve hře udržet. Bohužel tehdy vedení FAČR a společnosti STES hodnotu účasti v celosvětovém fenoménu dostatečně nedocenilo," říká ředitel komunikace Ligové fotbalové asociace Štěpán Hanuš.

Je důležité zmínit, že se od té doby proměnila i samotná hra. Více se začala soustředit na stále dostupnější hraní on-line a později se stala jednou z nejhranějších her na poli esportu. Zapojení profesionálních hráčů her vedlo k další popularizaci hry.

Návrat do soutěže patří mezi priority LFA. "Před dvěma lety vzniklo obchodně-marketingové oddělení a návrat české ligy do hry jsme si dali jako jeden z hlavních dlouhodobých cílů," prozrazuje Hanuš.

Jednání jsou dlouhodobá

"Společnost EA se snažíme o hodnotě české ligy přesvědčovat dlouhodobě. Už několik let jednáme na různých úrovních s vedením EA," popisuje snažení Hanuš. Právě LFA za českou soutěž a české kluby jedná. "Teď jsme v jednáních zařazení nejblíž, co pamatuju," dodává.

Ačkoliv se zařazení soutěže do počítačové hry může zdát jako spíše okrajové téma, lize může přinést řadu výhod. "Zařazení je podstatné z obchodního hlediska, ale je důležité i pro prestiž a image," vysvětluje Hanuš.

Prostřednictvím počítačové hry by se loga českých sponzorů zobrazovala globální hráčské komunitě, která zahrnuje miliony hráčů po celém světě. Hry se po celém světě dosud prodalo přes 300 milionů kopií, poslední díl FIFA 20 si koupilo už přes 20 milionů lidí.

"Partneři tím získávají pozornost za hranicemi českého trhu, o čemž doteď mnohdy ani neuvažovali. Jde i o vliv na cenu a povědomí o českých hráčích u fotbalové veřejnosti po celém světě. Tyto přínosy jsou těžko měřitelné, ale podle příkladů z jiných evropských soutěží věříme, že to Fortuna:ligu posune na zcela jinou úroveň," slibuje si Ligová fotbalová asociace.

Inspirace v Rumunsku, fanoušci si počkají

Z pohledu EA Sports je při posuzování ligy nejpodstatnější to, jak ovlivní prodejnost hry na konkrétním trhu. Česko má ale i další argumenty. "Naše umístění v žebříčku zemí UEFA je v jednání důležité, stejně jako to, že jsme jedinou zemí s vlastní e-ligou (ligou ve hře FIFA) zapojenou v Global Series, ale současně naše liga nefiguruje v samotné hře," připomíná tiskový mluvčí.

Vývoj hry se odehrává v ročních cyklech. Pokud by byla jednání úspěšná, dostane se Fortuna:liga do hry až napřesrok. "Do minulé edice hry zařadilo EA rumunskou ligu, její příběh je pro nás také inspirací. Můžeme se bavit, že by se česká liga zařadila do edice FIFA 22. Stále to je ale závislé na velkém množství aspektů," komentuje Hanuš.

K lepší pozici ve vyjednávání pomohl i vlastní dlouhodobý turnaj ve FIFĚ pod záštitou fotbalové ligy. "Je to správná cesta. Primárně jsme chtěli oslovit cílovou skupinu mladých lidí, kteří nesledují ani reálný fotbal. Věříme, že při úspěšném pokračování našeho projektu e:Ligy bude v očích gamerů i reálný fotbal zajímavou alternativou pro trávení volného času," doplňuje.

V současné době jsou ve FIFA 20 zastoupeny tři české kluby. Za Slavii, Spartu a Plzeň si může kdokoli zahrát už nyní, jsou ovšem v kategorii ostatních nezařazených světových týmů. Poslední edice hry zahrnuje většinu velkých evropských fotbalových soutěží včetně rakouské, dánské, polské nebo rumunské. V případě Anglie si hráči mohrou zahrát i za kluby čtvrté úrovně soutěží (League Two) nebo za mužstva ze třetí německé Bundesligy.