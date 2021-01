Opava čeká na výhru už deset zápasů, s Bohemians remizovala. Baník porazil Liberec

Bohemians ve středeční dohrávce doma remizovali s Opavou 0:0, Baníku stačil k výhře nad Libercem gól Zajíce z páté minuty.

"Klokani" nevyhráli čtvrté kolo po sobě, ale díky bodu se posunuli na třinácté místo tabulky před Teplice. Slezané na první nesestupovou příčku, která náleží patnácté Mladé Boleslavi, ztrácí dva body.

V brance Bohemians nastoupil Bačkovský, který si v jedenadvaceti letech odbyl ligový debut. Na hrotu útoku vedle Pulkraba naskočil místo Necida bývalý hráč Slezanů Puškáč. Opavě kvůli červené kartě z minulého duelu chyběl Tiéhi, útok zase vedle Čvančary doplnil Holík. Hosté znovu kvůli koronaviru postrádali trenérské duo Skácel, Kováč, které nahradili kouč B-týmu Černín a jeho asistent Mikula.

Opava měla v úvodním dějství střeleckou převahu, kterou však nepřetavila v branku. V páté minutě hlavičkoval Čvančara pouze do Bačkovského náruče. Poté zase domácí gólman kryl jeho přízemní střelu k tyči. Na druhé straně opavská obrana zblokovala Květovu ránu na roh. Poté zahrozili opět Slezané, Bačkovský ale Mondekovo zakončení vyrazil a Holík se k dorážce nedostal.

V závěru prvního poločasu hostující gólman Fendrich vytáhl Hůlkovu hlavičku. V nastavení se neprosadil Vacek a po něm ani Dostál. Místo toho málem udeřila Opava, Žídek ale zblízka hlavičkoval těsně vedle. Slezané potvrdili, že s 11 vstřelenými brankami mají nejhorší útok v lize.

Ve druhé půli šancí ubylo. V 67. minutě Květ překonal Fendricha. Rozhodčí Cieslar situaci dlouho konzultoval s videorozhodčím. Gólu předcházel Puškáčův zákrok na Hellebranda, který kvůli tomu přišel o míč. Branka však paradoxně neplatila kvůli Puškáčově ofsajdu. V 89. minutě se střídající záložník Bohemians Novák ocitl ve velké příležitosti, jenže zakončení mu vůbec nevyšlo.

Pražané v lize od června 1997 neprohráli 10 vzájemných zápasů po sobě a v devíti z nich neinkasovali. Opava od července 2019 venku v nejvyšší soutěži nevyhrála ve 24. duelu v řadě.

Baník vyhrál bitvu o páté místo

Baník Ostrava se po výhře nad Libercem 1:0 vyšvihl v tabulce na páté místo před svého dnešního soupeře. Jediný gól dal v páté minutě Tomáš Zajíc, pro nějž to byla jubilejní třicátá trefa v nejvyšší soutěži. Baník si připsal první vítězství v kalendářním roce 2021. Slovan, který v nastavení přišel o vyloučeného Jhona Mosqueru, nebodoval po pěti zápasech.

Liberec zahájil na ostravské půdě aktivně, ale byli to přesto hosté, kteří jako první inkasovali. Ostrava se prosadila v podstatě z první akce. Do odraženého míče se zhruba z 30 metrů po pěti minutách výstavně opřel Stronati, jeho prudký projektil zastavila ještě tyč, ale odražený balon vrátil do sítě pohotově z voleje Zajíc a i po krátké kontrole u videa byl jeho gól uznán.

Celá první půle nabízela takřka neměnný obrázek: hodně nepřesností a územní převahu Liberce, který byl častěji u míče usazený na útočné polovině, ale jeho kombinace obvykle skončila brzy v předfinální fázi.

Laštůvku pořádně prověřil v 19. minutě pohotovým zakončením Mosquera a pak až ve 45. minutě po rohu Jugas, ale po jeho hlavičce zachránila domácí tyč.

Ostrava ve druhé půli herně srovnala krok, neurovnaná partie s přetrvávajícím množstvím zkažených přihrávek na obou stranách však nepřinesla absolutně žádný vzruch v pokutových územích.

Baníku vzhledem k těsnému vedení ale stačilo dobře bránit. Severočeši se k ničemu nedostali a nejvypjatější momenty se udály až na konci nastavení po strkanici Mosquery s domácími hráči, za kterou hostující útočník zaplatil červenou kartou.

Ostrava tak po pěti týdnech a třech zápasech znovu na domácím stadionu zvítězila. Liberec prohrál teprve podruhé z posledních 14 vzájemných ligových utkání.

9. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 5. Zajíc. Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Bureš - Marek (video). ŽK: Fleišman, Kuzmanovič, Kaloč - Rabušic, Karafiát, Purzitidis, Mosquera, Čech (asistent trenéra). ČK: 90.+4. Mosquera. Bez diváků.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Stronati, Fleišman - De Azevedo (70. Ndefe), Jánoš, Kuzmanovič (90. Pokorný), Tetour (84. Kaloč), Holzer (84. Holzer) - Zajíc (70. O. Šašinka). Trenér: Kozel.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Jugas, Chaluš, Mikula - Purzitidis (59. Mara), Sadílek, Karafiát (74. Faško) - Pešek, Rabušic (59. Rondič), Mosquera. Trenér: Hoftych.

Bohemians Praha 1905 - SFC Opava 0:0

Rozhodčí: Cieslar - Mokrusch, Podaný - Adam (video). ŽK: Vacek - Juřena, Fendrich. Bez diváků.

Sestavy:

Bohemians: Bačkovský - Dostál, Hůlka, Krch, Jindřišek - Vaníček (90. Hronek), Ljovin, Vacek (90. Necid), Květ (80. Novák) - Pulkrab (73. Vodháněl), Puškáč. Trenér: Klusáček.

Opava: Fendrich - Březina, Didiba, Žídek - Mondek (90.+4 Helešic), Nešický, Schaffartzik, Hellebrand, Kania - Holík (90.+1 Večerka), Čvančara (75. Juřena). Trenér: Černín.