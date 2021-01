Zlín - Slavia 0:3. Pražané jsou v úvodu duelu nebývale produktivní

17

Tak to je neskutečný start favorizovaných Pražanů. Co ofenzivní akce, to branka. Centr Stancia z přímého kopu sice obrana Zlína odvrátila, jenže pouze ke kopačkám Olayinky. Ten pohotově vystřelil z první a mezi obránci jeho pokus tečoval za bezmocného brankáře Dostála Jan Kuchta.