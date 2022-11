Zlín patří dlouhodobě k tomu slabšímu, co nabízí nejvyšší česká soutěž a zatím se to projevuje také v letošním ročníku. V dosud odehraných patnácti utkáních totiž porazili jen Pardubice a Liberec, přičemž nasbírali jen dvanáct bodů. To aktuálně znamená až předposlední pozici a na jaře se tak dají očekávat těžké boje o udržení se. Navíc Pardubice dnes nečekaně bodovaly doma s Plzní, čímž se ke Zlínu přiblížily na rozdíl dvou bodů.