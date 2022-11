Sestava plná nováčků. Šilhavý nechal odpočívat hráče Plzně, Sparty i Slavie

V nominaci české fotbalové reprezentace na listopadová přípravná utkání doma s Faerskými ostrovy a v Turecku podle očekávání chybějí hráči Plzně, Slavie a Sparty. Trenér Jaroslav Šilhavý povolal šest nováčků.

Poprvé byli nominováni brankář Matouš Trmal, obránci Matěj Chaluš, Dominik Plechatý a Ondřej Zmrzlý, záložník Petr Schwarz a útočník Mojmír Chytil. Ani stoper Patrizio Stronati za národní tým ještě nenastoupil, byť už v minulosti v nominaci byl. Reprezentanti se utkají s Faerskými ostrovy příští středu v Olomouci, o tři dny později nastoupí v Gaziantepu proti Turecku.

Sparta a Slavia hráče neuvolnily kvůli termínové kolizi s osmifinále domácího poháru. Plzeň sice v MOL Cupu už vypadla ve 3. kole s třetiligovým Hlučínem, ale obhájci titulu a lídři tabulky své fotbalisty nepustili kvůli enormnímu vytížení a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Olomoučtí Chytil se Zmrzlým se do nominace dostali, protože Sigma sehraje osmifinále poháru v Liberci až 26. listopadu.

"Skutečnosti rozhodly, že jsme museli nominaci trošku upravit. Není to úplně komfortní, to je jasné, ale věřím, že lidi přijdou, předvedeme kvalitní fotbal a budou nám fandit," řekl Šilhavý na tiskové konferenci v Olomouci. "Musíme kluby respektovat, že se takhle rozhodly. Mohly a tak to využily. S tím jsme nemohli nic dělat," doplnil jednašedesátiletý kouč.

Povolal i dva hráče z polské ligy, nováčka Schwarze z Vratislavi a Martina Doležala ze Zaglebie Lubin. "Petr Schwarz dlouhodobě v polské lize hraje stabilně. Je to pracovitý ofenzivní hráč, už ho nějakou dobu sledujeme. Martina Doležala známe dobře, už tu s námi byl a já se s ním potkal v Jablonci. Je to silný útočník, který dokáže podržet balon a vstřelit branku. Víme, co od něj čekat," uvedl Šilhavý.

Nominace české fotbalové reprezentace na listopadová přípravná utkání s Faerskými ostrovy (16. listopadu v Olomouci) a Tureckem (19. listopadu v Gaziantepu):